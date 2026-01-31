AKTUELNO

Hana Duvnjak sve više glasova dobija: Takmičari je urnišu, provalili njeno pravo lice! (VIDEO)

Neočekivano!

Takmičari "Elite" danas su dobili zadatak od Velikog šefa da glasaju za tri osobe koje imaju najlošiji uticaj na druge. 

- Prvo mesto je Anastasija, drugo mesto je Sunčica i treće mesto ovaj klošar Janjuš koji je loše uticao na svaku žensku osobu - rekla je Jovana pevačica.

- Prva osoba je Bora koji je uticao loše na Anastasiju, drugu osobu ću navesti Anitu, dok je treća osoba Hana - rekla je Boginja.

- Prva osoba Hana jer je Nerio bio totalno drugačiji bez nje. Drugo i treće mesto su Nerio i Hana - rekla je Anita.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

