AKTUELNO

Domaći

Je l' si ti zaljubljen u Anđela? Aneli skočila kao oparena na Bebicu i urnisala ga prozivkama! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žestoko!

Takmičari "Elite" danas su dobili zadatak od Velikog šefa da glasaju za tri osobe koje imaju najlošiji uticaj na druge. 

pročitajte još

Ne može ni kritiku da istrpi: Aniti prekipelo, brutalno zapušila usta Jakšićki zbog navođenja na anketi! (VIDEO)

- Definitivno je Hana na prvom mestu jer je užasno uticala na Neria. Drugo mesto biće Luka Vujović jer je loše uticao na Anitu, a treće mesto naravno Bora ludačka košulja - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Prva osoba je Hana za koju pričam već dva meseca. Dokazala je da je gora od svih ljudi i tako dalje. Bora je najstrašnije izvređao Hanu, a ti mu Nerio ništa nisi rekao. Sinoć je Aneli provukla Anđela i svi su je komentarisali, a ona je samo na Anđela skočila - rekao je Bebica.

pročitajte još

SPREMNA I NJEMU DA OKRENE LEĐA?! Anđelo skrenuo Aneli pažnju o težini njenih optužni na Asminov račun, ona digla glas, pa mu ODRBUSILA! (VIDEO)

- Šta sad provlačiš Anđela? Je l' si ti zaljubljena u njega? - upitala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne, nego mi nije realno da si samo na njega skakala - rekao je Bebica.

pročitajte još

Bukti rat u Beloj kući: Aneli jedva dočekala da unakazi Hanu, Alibaba skočio da je brani! Sevaju teške prozivke (VIDEO)

- Ližite dupe i jeste to što jeste - rekla je Aneli.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Drama: Anita i Luka otkrili kako ih Aneli provocira, ona skočila kao oparena na njih! (VIDEO)

Zadruga

Skočila kao oparena: Anita reži na Janjuša jer Luki hoće da otvori oči da ona nije za njega! (VIDEO)

Zadruga

Ti si jedna nula od žene: Aneli na stubu srama zbog pijanog ponašanja i spopadanja Janjuša, Alibaba je zgazio! (VIDEO)

Zadruga

Ti si prva koju sam odbio! Asmin ponizio Jakšićku, ona skočila kao oparena: TI MENI NE MOŽEŠ DA PRIĐEŠ! (VIDEO)

Zadruga

Haos u Beloj kući: Aleksandra kao oparena skočila na Milovana i napala ga da je zaljubljen u Sandru, Aneli odjavila Luku! (VIDEO)

Zadruga

ON JE UHODA I SNAJPER! Vanja Živić rastavila Bebicu na atome, a onda dokusurila Teodoru: Iskoristila si Takija, a sad bi da se ogradiš! (VIDEO)