Je l' si ti zaljubljen u Anđela? Aneli skočila kao oparena na Bebicu i urnisala ga prozivkama! (VIDEO)

Žestoko!

Takmičari "Elite" danas su dobili zadatak od Velikog šefa da glasaju za tri osobe koje imaju najlošiji uticaj na druge.

- Definitivno je Hana na prvom mestu jer je užasno uticala na Neria. Drugo mesto biće Luka Vujović jer je loše uticao na Anitu, a treće mesto naravno Bora ludačka košulja - rekla je Teodora.

- Prva osoba je Hana za koju pričam već dva meseca. Dokazala je da je gora od svih ljudi i tako dalje. Bora je najstrašnije izvređao Hanu, a ti mu Nerio ništa nisi rekao. Sinoć je Aneli provukla Anđela i svi su je komentarisali, a ona je samo na Anđela skočila - rekao je Bebica.

- Šta sad provlačiš Anđela? Je l' si ti zaljubljena u njega? - upitala je Aneli.

- Ne, nego mi nije realno da si samo na njega skakala - rekao je Bebica.

- Ližite dupe i jeste to što jeste - rekla je Aneli.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić