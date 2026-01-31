AKTUELNO

Ne mogu da veruju šta se dešava: Alibaba i Dača ne dolaze sebi od šoka zbog Majinog ponašanja! (VIDEO)

Ništa im nije jasno!

Dača Virijević i Asmin Durdžić komentarisali su postupke Maje Marinković, te su obojica ostali u šoku zbog njenog branjenja Aneli Ahmić.

Anđelo izmirio najveće neprijatelje: Luka, Kačavenda i Anita zajedničkim snagama opleli po njemu! (VIDEO)

- Čudno mi je jer je Maja kad je ušla ovde rekla sve najgore o Siti i Aneli, pa isto kad je ušla Aneli nema šta joj Maja nije rekla. Jedno je kad s nekim spustiš loptu, a drugo je da se ona s Aneli udruži protiv tebe. Ne mislim ni ja da je Sita ub*ca, ali imala je loše postupke prema Neriu i Hani. Zamisli sad ona veruje Aneli da je neko hteo da ubije svoje dete, to je bolesno i nju kao brani - rekao je Dača, pa dodao:

- Objasnio sam joj sinoć da čim je rekla: ''Verujem u Anelinu priču'', automatski veruje u sve protiv tebe - rekao je Dača.

NAPRAVIO PRESEDAN! Na samom početku 'Radio Amnezije' Dača pročitao molitvu Svetom Savi! (VIDEO)

- Još je rekla: ''Bože sačuvaj šta je ova žena sve pretrpela'' - rekao je Asmin.

- Kad god Anita i Luka budu prva tema, ona da bi njih dostigla onda mora da izmisli nešto za tebe. Ne može da istrpi da ne bude prva tema, a danas je svog drugara Anđela napravila gejom - rekao je Dača.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

