AKTUELNO

Domaći

Pokazuje koliko je psihički pukao: Boža Džons razvezao jezik i urnisao Boru, pa svim srcem odbranio Matoru!

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Dao svoj sud!

Juče su se u kući Odabranih održale ''Nominacije'' kada je došlo do žestokog sukoba između Bore Santane i Jovane Tomić Matore, ali umalo i do fizičkog kontakta.

pročitajte još

SLOMLJENO SRCE! Bora se poverio Iliji, priznao da mu Anastasija nedostaje! (VIDEO)

Kako su pale preteške reči, mi smo kontaktirali Božu Džonsa kako bi saznali na čijoj je strani u ovom sukobu, što je on i otkrio za Pink.rs portal.

Foto: RED TV Printscreen

- Bora Santana je stvarno prešao granice sa svojim ponašanjem prema Jovani Tomic Matoroj. Njegovo vređanje i nedostatak poštovanja prema drugima odražavaju duboku nesigurnost i gubitak samopouzdanja. Čini se da je izgubio sebe u toj igri rijalitija, zaboravljajući osnovne ljudske vrednosti. Njegovo ponašanje nije samo neprihvatljivo, već i tužno, jer pokazuje koliko je psihički pukao! Nadam se da će shvatiti da je važno ostati veran sebi i svojim vrednostima, bez obzira na pritisak koji donosi rijaliti. Smatram da on kao jedan voditelj i soumen na svadbama ni najmanje ne treba da psuje nekome “MRTVE” roditelje… razumem ja rijaliti i provokacije, ali on se toliko pogubio, toliko ponizio sebe da je to velika sramota! Ove sezone su pojedinci pokazali u beloj kući da su najniži stalež seoske stoke! Voleo bih da sam unutra samo 2 dana da pojedince vratim na fabričko podešavanje - rekao je Boža, pa dodao:

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja ću uvek da stanem u zaštitu ženske osobe. Znam koliko je Jovano Tomic Matoroj teško, ali pravi drug i prijatelj će uvek biti uz nju. A sebe smatram da sam jedan od njenih pravih i iskrenih drugara - završio je Boža.

Autor: N.P

#Boža Džons

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ponosan: Anđelo se osvrnuo na sve prepreke koje su imali Anita i on, pa istakao da je svim srcem uz nju! (VIDEO)

Domaći

ČASTIĆU IH AKO SE POMIRE I POSLATI ŠAMPANJAC: Bajo priznao da navija za zbližavanje Asmina i Aneli, svim srcem želi da se udalji od njegovog sina: KAD

Zadruga

'NIKADA NEĆE PREĆI PREKO NJENE PROŠLOSTI!' Mića razvezao jezik, pa otkrio ISTINU o raskidu Aneli i Janjuša, košarkaš ubeđen da ga nikad nije VOLELA! (

Domaći

Gastoz raspalio paljbu: Razvezao jezik o Kariću i Munji, pa priznao šta bi promenio kod Anđele! (VIDEO)

Zadruga

Razvezao jezik: Đedović uveren da su Ivan i Jelena bili intimni pre početka rijalitija! Smatra da je pas Beka bila paravan za njihovo viđanje!

Domaći

Molim Boga da se smuva sa Viktorom! Munjez svim silama želi da odvoji Terzu od Mine, pa progovio o Milici: On je otac njenog deteta i to je još jedna