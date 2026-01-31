Pokazuje koliko je psihički pukao: Boža Džons razvezao jezik i urnisao Boru, pa svim srcem odbranio Matoru!

Dao svoj sud!

Juče su se u kući Odabranih održale ''Nominacije'' kada je došlo do žestokog sukoba između Bore Santane i Jovane Tomić Matore, ali umalo i do fizičkog kontakta.

Kako su pale preteške reči, mi smo kontaktirali Božu Džonsa kako bi saznali na čijoj je strani u ovom sukobu, što je on i otkrio za Pink.rs portal.

- Bora Santana je stvarno prešao granice sa svojim ponašanjem prema Jovani Tomic Matoroj. Njegovo vređanje i nedostatak poštovanja prema drugima odražavaju duboku nesigurnost i gubitak samopouzdanja. Čini se da je izgubio sebe u toj igri rijalitija, zaboravljajući osnovne ljudske vrednosti. Njegovo ponašanje nije samo neprihvatljivo, već i tužno, jer pokazuje koliko je psihički pukao! Nadam se da će shvatiti da je važno ostati veran sebi i svojim vrednostima, bez obzira na pritisak koji donosi rijaliti. Smatram da on kao jedan voditelj i soumen na svadbama ni najmanje ne treba da psuje nekome “MRTVE” roditelje… razumem ja rijaliti i provokacije, ali on se toliko pogubio, toliko ponizio sebe da je to velika sramota! Ove sezone su pojedinci pokazali u beloj kući da su najniži stalež seoske stoke! Voleo bih da sam unutra samo 2 dana da pojedince vratim na fabričko podešavanje - rekao je Boža, pa dodao:

- Ja ću uvek da stanem u zaštitu ženske osobe. Znam koliko je Jovano Tomic Matoroj teško, ali pravi drug i prijatelj će uvek biti uz nju. A sebe smatram da sam jedan od njenih pravih i iskrenih drugara - završio je Boža.

Autor: N.P