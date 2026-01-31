AKTUELNO

Uvek nađeš nekog ko ti prija: Taki podržao pomirenje Aneli i Maje, pa otkrio zbog čega je njegova ćerka popila čak osam tužbi od Ahmića!

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Brutalno iskren!

U poslednje vreme se često u Beloj kući dovodi u pitanje odnos Aneli Ahmić i Maje Marinković, za koji sve više takmičara smatra da nije iskren kao što je jedan od njih i Asmin Durdžić.

Maja podivljala čim je otvorila oči: Zbog Desingerice napravila lom! (VIDEO)

Obzirom da Maja zadnjih dana žestoko ratuje sa Asminom, a sinoć je čak zauzela i Anelinu stranu u njihovom sukobu nas je zanimao i sud njenog oca, Radomira Marinkovića Takija.

Foto: Pink.rs

- To je zatvoren krug, moraju tako da se ponašaju jedni prema drugima. Mi nismo u njihovoj koži i njihovim glavama da bi mogli da sagledamo sve. Ne mislim da Maja ima išta loše protiv Asmina, a pogotovo ne da može da pomisli da bi on da svom detetu i njoj naudio. Tamo su ljudi mnogo sujetni, ja Aneli nikad nisam upoznao, ali nađeš nekog ko ti prija i s kim provodiš vreme. Ne znam da li će ti to trajati u spoljnom svetu, videćemo. Maja je dobila osam tužbi jer je štitila Asmina i Staniju, ali ona nikad nije ni upoznala Anelinu porodicu - rekao je Taki.

Autor: N.Panić

