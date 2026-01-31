Muškarci biraju, ali žene... Đukićev otac se oglasio za Pink.rs i otkrio da li bi voleo da Filip i Boginja ozvaniče vezu!

O ljubavnom životu Filipa Đukića skoro se spekuliše svakodnevno i u spoljnom svetu, ali i unutar Bele kuće.
Kako je spavao sa mnogim ženama u ovoj sezoni i nijednu nije priznao za devojku kao ni ozvaničio vezu, mnogi se pitaju šta će biti sa odnosom njega i Tanje Stijelje Boginje.
Na tu temu da razgovara bio je raspoložen otac Filipa Đukića, Zoran, koji je za Pink.rs dao svoj sud.
- Voleo bih da nađe srodnu dušu i da bude srećan, a ako misli da je Tanja (nervira me njen nick name) prava i naravno ako ona pristane jer muškarci biraju dok žene odlučuju, onda neka bude i neka su živi i zdravi - poručio je Zoran Đukić.
Autor: N.Panić