Šok nad šokovima: Maja razvezala jezik i obelodanila detalje Krofakove prevare, ovako je išao na svingeraj! (VIDEO)

Pakao!

Maja Marinković zasela je na krevet sa Aneli Ahmić i Jovanom Cvijanović, te je razvezala jezik i otkrila kako je Stanislav Krofak varao i išao u svinger klubove.

- Mi nismo bili dva ili tri dana u kontaktu, mislila sam da smo prekinuli. Vidim ja da ga nema i mislim se:'' Okej, neću ni ja''. Spremam se da idem sa Takijem na superfinalnu žurku i on me zove da idemo, pa mi i idemo. Naš prvi s*ks napolju, to je gorelo majko moja. Posle žurke je on bio kod mene i mi trebamo da se dogovorimo da li ću ja ići kod njega ili on kod mene, a njemu ne možeš da uputiš dva poziva dnevno. Vidim ja nema ga, zovem i on mi kaže: ''Treba mi par dana da se iskuliram'' i tad kreće mene da hvata ludilo - rekla je Maja, pa dodala:

- Stave nas u Narod pita i mi se svađali celu noć haos. Ja se iz studija spakujem poklone i odem taksijem do zgrade, ostavim sve ispod zgrade i gore odem da se istuširam, pa nazad na taksi i za hotel u kom je on bio odem. Kad me video, samo što se nije šlogirao. Tad je bila kataklizma, ali se mi pomirimo i ništa sve super. Mi odemo na krštenje kod nekog njegovog drugara, kad mene jedan dečko pozove sa strane i kaže mi gde su bili, kad šta i kako. Ja sve to imam u glavi samo ćutim - rekla je Maja, pa nastavila:

- Njegov drugar drži pola Zrća, mi odemo na plažu, a ono na plaži samo što se ne poj*be svako sa svakim. Meni se oči ukrstile i hoću samo kući. Kad sam ja prebacila, odmah smo krenuli kući i na avion za Beograd. Posle par dana on ode sa ćerkicom na more kad on ode na Zrće. Posle par dana dolazim ja u kuću i dolazi on ulazi da se tušira kad ja uzmem telefon i vidim sve. Tad nam je bio raskid - rekla je Maja.

- Mene zanima koliko bude žena i muškaraca ili šta? - upitala je Aneli.

- Možeš sa devojkom i ribom, imaš više opcija - rekla je Jovana.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić