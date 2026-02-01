AKTUELNO

Domaći

Šta će on da polomi? Drugarica Mine Vrbaški dala sud o njenoj vezi sa Viktorom, misli da bi ona rado iz njega izvukla najgore! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: RED TV Printscreen ||

Šok!

U emisiji “Pitam za druga” voditelji Maša Mihailović i Stefan Kandić Knedi ugostili su Kalinu, drugaricu Tanje Boginje. Ona je komentarisala vezu Mine Vrbaški pošto je poznaje i u odličnim su odnosima.

pročitajte još

Mini Vrbaški će pasti mrak na oči: Viktor i Maja indirektno flertuju, ova takmičarka pokušala da ih ućutka! (VIDEO)

Foto: RED TV Printscreen

- Mina je uvek bila s partnerina zbog kojih je pravila haos i lomila, ali mislim da je Viktor previše mlad. Šta će on da polomi? Mina bi ga rado isprovocirala da misli da može. Ipak dobar je materijal za momka, možda može lepo da ga oblikuje i upakuje za rijaliti - rekla je Kalina.

pročitajte još

Nema veze bez Maje Marinković: Mina saznala šta joj je Viktor radio iza leđa, njena reakcija ostavila sve u šoku! (VIDEO)

Foto: RED TV Printscreen

Autor: N.Panić

#Kalina

#Mina Vrbaški

#Viktor Gagić

POVEZANE VESTI

Domaći

GOREO BI BALKAN! Oglasila se Anitina najbolja drugarica Tamara: Evo kakve dokaze protiv Mine Vrbaški poseduje na USB-u! Dala svoj sud o pogledima Luke

Domaći

Taj spoj mi nije bio na umu: Ivanova bivša devojka dala sud o njegovoj vezi sa Aleksandrom, pa repetirala vređalicu ka Jeleni Ilić: Ona je iz njega iz

Domaći

'ONA NEMA EMOCIJE ZA PSA, A KAMOLI ZA ČOVEKA!' Mionina bivša drugarica i zadrugarka RAZVEZALA jezik o pevačici, pa progovorila o njenoj vezi sa Ša! (V

Domaći

Njen sud se čekao: Oglasila se Anđelina drugarica, evo šta misli o njenoj svađi sa Gastozom

Zadruga

PREBOLEĆE ON MENE: Teodora dala Bebici rok ČETRDESET DANA da je izbriše iz svog srca, njega svaka reč pogađa kao metak! (VIDEO)

Zadruga

NE USPEVAJU DA PRONAĐU ZAJEDNIČIKI JEZIK: Viktor zatražio od Mine da porazgovaraju u problemima u vezi, njoj prekipelo zbog njegovog mešanja ljubavne