Šta će on da polomi? Drugarica Mine Vrbaški dala sud o njenoj vezi sa Viktorom, misli da bi ona rado iz njega izvukla najgore! (VIDEO)

U emisiji “Pitam za druga” voditelji Maša Mihailović i Stefan Kandić Knedi ugostili su Kalinu, drugaricu Tanje Boginje. Ona je komentarisala vezu Mine Vrbaški pošto je poznaje i u odličnim su odnosima.

- Mina je uvek bila s partnerina zbog kojih je pravila haos i lomila, ali mislim da je Viktor previše mlad. Šta će on da polomi? Mina bi ga rado isprovocirala da misli da može. Ipak dobar je materijal za momka, možda može lepo da ga oblikuje i upakuje za rijaliti - rekla je Kalina.

Autor: N.Panić