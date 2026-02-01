Zapušio usta svim dušmanima: Takmičari mislili da je pukla tikva Aneli i Anđela, on jasno stavio do znanja da od toga nema ništa! (VIDEO)

Ućutkao zče jezike!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari večeras biraju između bivšeg ljubavnog para, Aneli Ahmić i Luke Vujovića. Voditeljka Ivana Šopić dača je reč Anđelu Rankoviću.

- Koliko god tvoja devojka nameće da vam kvarim vezu mislim da si svestan da ne radim ništa. O tvojoj želji za pažnjom umeša da budeš zabavan, ali i napiran. Sebi si najviše doneo loše, a prema meni si korektan. Što se tiče Aneli kao i ranije žena koja poseduje iks faktor, lepa, atraktivna, jako talentovana. Aneli ima i svoje loše strane, uvek sam je kritikovao jer ume da bude prgava i da prkosu svemu. Ja sam joj milion puta govorio da mi nikad nije bilo jasno da ima toliko životnog iskustva, a da toliko srlja. Prija mi njena energija, volim da se družim sa njom. Ako se ljuti kad je kritikujem to je na njoj, a ja to neću da joj zamerim. Za razliku od njenih velikih bivših prijatelja neću da je vređam i govorim ružne reči - govorio je Anđelo.

- Je l' ste se pomirili? - pitala je Šopićka.

- Imali smo raspravu, ali nismo rekli da nećemo da se družimo. Ja njoj uvek želim dobro, prija mi da pričamo, blejimo i sprdamo se. Mi smo drugari i ostaćemo drugari. Ostavljam Aneli - nastavio je on.

Autor: A. Nikolić