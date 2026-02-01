AKTUELNO

Ovo je tvoja kataklizma, nikad nećeš biti srećna: Janjuš sručio Aneli surovu istinu u lice, ona hladna kao led! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija ''Nominacije'', a takmičari su ove noći birali između Luke Vujovića i Aneli Ahmić. Reč je dobio Marko Janjušević Janjuš.

Zapušio usta svim dušmanima: Takmičari mislili da je pukla tikva Aneli i Anđela, on jasno stavio do znanja da od toga nema ništa! (VIDEO)

- Ovo su nominacije koje su zanimljive i volim da slušam. Što se tiče Hello Kity, smatram da si jako dobra osoba i da si dobre duše i ti nisi osetio od mene da se ja ikad sprdam. Kada ti pričam iskreno šta mislim, tako i osećam stvarno. Čovek uopšte nije sebičan, sve bi ti dao i taman su se sad prebacili pored mog kreveta, samo pružim ruku i slatkiši su mi tu. Ja jedva čekam da čujem Đoletovo mišljenje o tebi, unakaziće te. Ovo je tek početak tvoje kataklizme, a ono sa Aneli je ništa kakav ćeš ti odnos imati sa Anitom do kraja rijalitija - rekao je Janjuš.

- Žalio ti se zbog raskida sa Anitom - rekla je Šopićka.

- Uvek im govorim sve realno, a oni misle da ih sprdam. Luka, ti ovo voliš i obožavaš jer te totalno boli k*rac šta ti se dešava. Nikad nije nervozan i neraspoložen, stvarno nikada. Tema oko Relje ludilo situacija, a on peva njegove pesme i juri pomorandže. Ne zameram ti jer si osam godina bio u samici - rekao je Janjuš, pa se osvrnuo na Aneli:

Skočila kao oparena: Anita reži na Janjuša jer Luki hoće da otvori oči da ona nije za njega! (VIDEO)

- Ovo tvoje učešće je tvoja kataklizma. Misliš da si dobra i da će neko reći da si jadna, ali pogledaj prvo da sebi budeš dobra. Ti misliš da si najpametnija i najbolja, a sada te upoređuju sa Miljanom Kulić. Niko kad pogleda tvoje klipove neće biti u fazonu: ''Ko je ova osoba?''. Imala si osam verenika, a nisi ni sa jednim opstala i to govori da je i do tebe. Ja osećam da pokušava da izvuče iz mene da je vređam, ali ja sam rekao da to neću nikad. Dosta sam te vređao i ispadao budala, ali više neću. Stvari koje iznosiš ovde, samo sebi štetiš. Govorio sam ti da razmišljaš o svom detetu i da budeš sama, ali ti se i dalje baviš s Asminom i Lukom. Budeš dva dana normalna, sedam dana si u depresiji i svi su ti krivi sem sama sebi - otkriva Janjuš, pa dodaje:

- Ostaviću Luku jer je Aneli loša sada prema meni. Mislim da nisam zaslužio ovo od nje - rekao je Janjuš.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

