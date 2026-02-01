AKTUELNO

Vidimo se u Budvi, tamo ćemo da se udamo: Aneli i Maja same protiv svih! Provalile da ih niko ne podnosi, svim silama brane prijateljstvo! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Bez dlake na jeziku!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari večeras biraju između bivšeg ljubavnog para, Aneli Ahmić i Luke Vujovića. Voditeljka Ivana Šopić dača je reč Neriu Ružanjiju.

Rastala sam se kad sam najviše volela: Milica Veličković otkrila da li je spremna za novu ljubav!

- Luka ti si meni drag lik. Ti voliš rijaliti, prija ti jako i mislim da dosta toga radiš zarad rijalitija. Vidi se tvoja promena otkako nisi sa Aneli, dosta si pozitivniji. Ja volim da se šalim sa tobom jer si smešan lik. Dobar si čovek i osoba. Aneli, pre neki dan sam rekao da te volim i naravno da te volim. Nikad se ne javljam sam da pričam o tebi, niti šta ti radiš ovde, ali kad kažem da mi neka tvoja priča nema smisla ne znam zašto odmah kreneš da napadaš Hanu i mene? Sinoć si napadala Miću da brani Asmina, a on te ovde brani od svega. Niko ne može da ti veruje da je Asmin hteo da ubije Noru. Napadaš ljude bez razloga, polivaš, imaš agresiju u sebi. Ja ću da ostavim tebe - govorio je Nerio.

Foto: TV Pink Printscreen

- Što se tiče Aneli moram iskreno da kažem otkako smo se nas dve pomirile da osećam ozbiljnu netrpeljivost od strane elitara. Ne moraju ništa da kažu, ali osećam da ne mogu očima da me gledaju. Mnoge ljude boli naš odnos. Aneli i ja se jesmo svađale, bile su katastrofalne svađe i iskreno smo se pomirile. Nama prija to druženje. Ja energetski ne mogu da se poklopim sa većinom. Njihovo mišljenje me ne dotiče, pogledam njihovo učešće i bude mi smešno. Naše druženje ima veću jačinu nego cirkusi koje prave od sopstvenih života. Aneli meni zaista prija. Ja sam joj zamerila neke stvari, ali to što se dogodilo nije vredno da prekinem našu relaciju koja je prijatna. Naša energija je slična, prijamo jedna drugoj i kad se družimo to je smeh do suza i teme nam nisu rijaliti - rekla je Maja.

Stvaraš mu grižu savesti... Hana provalila Anelinu taktiku da okrene Neria protiv nje! (VIDEO)

- Ovde nas prozivaju da nećemo naći momke jer smo lude, a ja ću da kažem vidimo se iz Budve tamo ćemo da se udamo - dodala je Aneli.

- Mislim da je Luka dobar čovek. Anita i on imaju tu nesebičnost i to cenim kod njih. Luka ima svoju dobru stranu, zna da bude duhovtim i za rijaliti je top i ovde bi mogao godinama da funkcioniše. Kod Luke mi se ne sviđa jer ima u sebi taj rijaliti, zna da bude jako naporan i boli me glava nekad koliko zna da priča. Nemam šta da mu zamerim. Ja sam Lukinu i Anitinu vezu podržala i rekla sam da neću da se mešam. Ja nisam videla da Luka bilo šta loše radi, ali sam bila poludela i Aniti zamerila, ali smo to rešila. Nervira me kad znam da sam ispravna da mi se neke stvari nameću. Ostaviću Aneli jer smo ovde mnogo bolje - dodala je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Majo, da li mogu nešto da te pitam? Ta trenrka je od Aneli i to je jedina trenerka koju je moja majka kupila Aneli i baš večeras da je obuče mislim da nije slučajno. Hteo sam da kažem kako su htele da menjaju momke, a sad menjaju stvari. Aneli je rekla da Maja nikad nije bila nefer prema njoj, znači da ono sa mnom i nije nikad shvatila ozbiljno - rekao je Luka.

Zahvali se Bogu što si se rešio zla: Alibaba više neće da čuje za Anelino ime, Luku vinuo u nebesa! (VIDEO)

- Ja vidim da Luka i dalje ima potrebu da čačne Aneli, možda je to ostalo zbog veze koja je dugo trajala. Ne mislim da ima lošu nameru, ali ima potebu da čačka. Ne mislim da ima emocije - dodala je Maja.

- Ja sam rekao da je meni Aneli žao i šta je sebi dopustila, ali ne sa mnom i Janjušem nego sa Asminom - poručio je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

