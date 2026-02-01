AKTUELNO

Zadruga

Napravila presedan: Matora sačuvala Aneli izolacije, pa priznala koliko bi bila kvarna! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

U toku je emisija ''Nominacije'', a takmičari su ove noći birali između Luke Vujovića i Aneli Ahmić.

Nikad veći preokret: Kačavenda će pomoći Luki da se bori za Bajinog Maseratija, zvanično zakopali ratne sekire! (VIDEO)

- Luka i ja imamo korektan odnos, ali mi se ne sviđa njihov degutantan s*ks jer time ponižava Anitu. Ne dopada mi se što na temu Relje Popovića pravi kao da je on opštio s njim, a ne Anita. Ne sviđa mi se što opet dozvoljavaš da te ponižavaju sve žene. Čini mi se da si se oko Aneli više trudio, kao što mi je i tvoje i Asminovo prijateljstvo lakrdija - rekao je Uroš, pa se osvrnuo na Aneli:

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne mogu da verujem šta si sve izmislila o Asminu, shvatila si da nisi tema i da ste dospeli u peti plan. Tvoje ponašanje i tvoje foliranje mi je preko glave, pokazala si da si nikakav prijatelj prema Ivanu takođe si pokazala da si spremna da glumiš da ti se sviđa Anđelo. Želim da vidim nastavak tvog blamiranja, ti si jedna gubitnica i šaljem tebe - rekao je Uroš.

Brutalna vređalica: Terza žestoko isprozivao Aneli i zakucao je za dno, ona kipti od besa! (VIDEO)

- Jedina stvar koja uvek ostavi na mene utisak je Neriova nominacija. Vidim da ima osećanja prema njemu, ali ne mogu da verujem da ne može da popusti i stane. Razumem da ima netrpeljivost prema Hani, ali makar sa Neriom da spusti loptu. Najviše mi smeta što Aneli nameće da je mrzim zbog Anđela, a ona meni nije drugarica. Luka ti si kompleksaš, ali moraš da gledaš svoje izbore. Uvek sam slala Aneli jer joj ne opraštam onu svađu, ali sada ću je ostaviti jer sam s Lukom imala težu svađu - rekla je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.Panić

