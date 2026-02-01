Saopštena odluka: Ivana Šopić otkrila ko je nominovan, Luka pred sam kraj emisije napravio KARAMBOL! (VIDEO)

Otpisao lažne prijatelje na kraju noći!

Na samom kraju Nominacija voditeljak Ivana Šopić saopštila je rezultate glasova i otrkila ko će se od takmičara najgledanijeg rijalitija u regionu boriti za opstanak u Beloj kući.

- Bila je nominacija sa osobom koja me je tukla, vređala i za majku govorila da je k*rva. Imamo Milana koji je nju ostavio i koji sa mnom reč više neće moći da progovori. Imamo Maju i Jovanu koje su sa njom na sudu. Kad smo bili u vezi govorili su: "Luka mi je rekao da je ostavim, ali neću jer je moj drug", govorili su da sam se spasio. Ja sam sa tobom jeo iz istog tanjira i menajo garderobu - govorio je Luka.

Od učesnika "Elite" nominovana je Aneli Ahmić, takmičari koji borave u kući odabranih odlučili su da u izolaciji pošalju Sunčicu Bajić, a ona je takođe imala i najmanju podršku publike.

Autor: A. Nikolić