Saopštena odluka: Ivana Šopić otkrila ko je nominovan, Luka pred sam kraj emisije napravio KARAMBOL! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Otpisao lažne prijatelje na kraju noći!

Na samom kraju Nominacija voditeljak Ivana Šopić saopštila je rezultate glasova i otrkila ko će se od takmičara najgledanijeg rijalitija u regionu boriti za opstanak u Beloj kući.

Ovo dvoje treba da budu prijatelji: Mića napravio opštu pometnju, svim silama navija za zbližavanje Aneli i Asmina! (VIDEO)

- Bila je nominacija sa osobom koja me je tukla, vređala i za majku govorila da je k*rva. Imamo Milana koji je nju ostavio i koji sa mnom reč više neće moći da progovori. Imamo Maju i Jovanu koje su sa njom na sudu. Kad smo bili u vezi govorili su: "Luka mi je rekao da je ostavim, ali neću jer je moj drug", govorili su da sam se spasio. Ja sam sa tobom jeo iz istog tanjira i menajo garderobu - govorio je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Od učesnika "Elite" nominovana je Aneli Ahmić, takmičari koji borave u kući odabranih odlučili su da u izolaciji pošalju Sunčicu Bajić, a ona je takođe imala i najmanju podršku publike.

Brutalna vređalica: Terza žestoko isprozivao Aneli i zakucao je za dno, ona kipti od besa! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

