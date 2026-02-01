AU, KAKVA NOĆ! Alibaba stavio bivšu na stub srama, Luka uhvaćen u davanju TAJNIH SIGNALA Aneli, Maja dala sve od sebe da odbrani prijateljstvo sa Ahmićevom, a evo ko će se boriti za opstanak u Eliti!

Tokom noći za nama, učesnici Elite imali su priliku da otkriju svoje mišljenje o ovonedeljnim potrčcima, Luki Vujoviću i Aneli Ahmić. Na samom kraju večeri, voditeljka Ivana Šopić otkrila je koga su nominovali Odabrani, kako i ko je dobio najmanju podršku publike.

Asmin Durdžić jedva je dočekao da svojoj bivšoj partnerki Aneli Ahmić sroči sve što ima u lice.

- Što se tiče ove nakaze koja je izjavila da sam hteo da ubijem nju i svoje dete, više nemam reči za nju - rekao je Alibaba.

- Hvala Marko DNK - odgovorila je ona.

- Luka, postao si sprdnja nacije zbog ove nakaze ovde. Budi zahvalan Bogu što si se rešio jednog velikog zla. Nemoj nikad da zaboraviš da imaš sina koji ima 14 godina i što se tiče tvoje veze s Anitom, već sad gubiš autoritet nad njom. Svi izgubimo stav i karakter, ali trebaš da ga vratiš. Ostavljam Luku - rekao je Alibaba.

- Osoba koja sedi prekoputa mene smatra da je mačka, sad sam hteo da joj dokažem da sam ja veća mačka. Asmin i ja smo bili u sukobu, vređali smo se i nismo se poznavali, a sada kada je spuštena lopta - rekao je Luka.

Voditeljka Ivana Šopić narednoj je dala reč Aniti Stanojlović.

- Rekla sam već Luki da neću da ga hvalim. Mogu da se izvinim njemu i njegovoj porodici na udarcu. Okrećem na smeh, ali kad god ga pogledam mi je ona scena u glavi. On je prema meni predivan, nijedan muškarac se nije ophodio kao on prema meni. Ne znam da li će on moći da pređe preko ovoga, ali neće se pojaviti. Rekla sam mu malopre da može da priča sa kim hoće i Majom i Aneli jer ne vidim da nešto radi. mislim da su više drugi ljudi uticali na mene. Maja i ja smo bili super, družili smo se ona, Luka, Asmin i ja. Neka razgovara i sa Aneli, nemam problem jer mu verujem. Dosta sam razmišljala i ne treba tako da se ponašam jer mi ne daje povoda - govorila je Anita.

- Što se tiče Aneli njeni postupci govore, a mislim da je ova sezone najbolja da se vidi kakva je ona. Šaljem Aneli - poručila je Anita.

- Anita je devojka koja sa 23 godine stoji svojim nogama u životu i kad je poredim sa drugima ne može da se poredi sa prethodnim odnosom šta ona meni daje. Od nje nisam dobio pogrdne reči. Ona mene nije uvredila nijendom za mesec i po dana i to mi se jako sviđa kod nej - poručio je Luka.

Hana Duvnjak bez dlake na jeziku dala je sud o liku i delu Aneli Ahmić.

- Luka, nemam šta loše da ti kažem jer nemamo neku komunikaciju i stvarno si mi prirastao srcu. Što se tiče Aneli, stojim pri svemu što sam rekla zadnjih deset nominacija i mislim da jako puno laže, kao za Asmina sinoć. Ona pokušava Neriu da nabije grižu savesti, ali uzalud. Ostavljam Luku - rekla je Hana.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Anđelu Rankoviću.

- Koliko god tvoja devojka nameće da vam kvarim vezu mislim da si svestan da ne radim ništa. O tvojoj želji za pažnjom umeša da budeš zabavan, ali i napiran. Sebi si najviše doneo loše, a prema meni si korektan. Što se tiče Aneli kao i ranije žena koja poseduje iks faktor, lepa, atraktivna, jako talentovana. Aneli ima i svoje loše strane, uvek sam je kritikovao jer ume da bude prgava i da prkosu svemu. Ja sam joj milion puta govorio da mi nikad nije bilo jasno da ima toliko životnog iskustva, a da toliko srlja. Prija mi njena energija, volim da se družim sa njom. Ako se ljuti kad je kritikujem to je na njoj, a ja to neću da joj zamerim. Za razliku od njenih velikih bivših prijatelja neću da je vređam i govorim ružne reči - govorio je Anđelo.

- Je l' ste se pomirili? - pitala je Šopićka.

- Imali smo raspravu, ali nismo rekli da nećemo da se družimo. Ja njoj uvek želim dobro, prija mi da pričamo, blejimo i sprdamo se. Mi smo drugari i ostaćemo drugari. Ostavljam Aneli - nastavio je on.

Reč je dobio Marko Janjušević Janjuš.

- Ovo su nominacije koje su zanimljive i volim da slušam. Što se tiče Hello Kity, smatram da si jako dobra osoba i da si dobre duše i ti nisi osetio od mene da se ja ikad sprdam. Kada ti pričam iskreno šta mislim, tako i osećam stvarno. Čovek uopšte nije sebičan, sve bi ti dao i taman su se sad prebacili pored mog kreveta, samo pružim ruku i slatkiši su mi tu. Ja jedva čekam da čujem Đoletovo mišljenje o tebi, unakaziće te. Ovo je tek početak tvoje kataklizme, a ono sa Aneli je ništa kakav ćeš ti odnos imati sa Anitom do kraja rijalitija - rekao je Janjuš.

- Žalio ti se zbog raskida sa Anitom - rekla je Šopićka.

- Uvek im govorim sve realno, a oni misle da ih sprdam. Luka, ti ovo voliš i obožavaš jer te totalno boli k*rac šta ti se dešava. Nikad nije nervozan i neraspoložen, stvarno nikada. Tema oko Relje ludilo situacija, a on peva njegove pesme i juri pomorandže. Ne zameram ti jer si osam godina bio u samici - rekao je Janjuš, pa se osvrnuo na Aneli:

Maja Marinković i Aneli Ahmić dale su sve od sebe da stanu u odbranu svog prijateljstva, aludirajući na to da su svi takmičari ljubomorni na njihov odnos.

- Što se tiče Aneli moram iskreno da kažem otkako smo se nas dve pomirile da osećam ozbiljnu netrpeljivost od strane elitara. Ne moraju ništa da kažu, ali osećam da ne mogu očima da me gledaju. Mnoge ljude boli naš odnos. Aneli i ja se jesmo svađale, bile su katastrofalne svađe i iskreno smo se pomirile. Nama prija to druženje. Ja energetski ne mogu da se poklopim sa većinom. Njihovo mišljenje me ne dotiče, pogledam njihovo učešće i bude mi smešno. Naše druženje ima veću jačinu nego cirkusi koje prave od sopstvenih života. Aneli meni zaista prija. Ja sam joj zamerila neke stvari, ali to što se dogodilo nije vredno da prekinem našu relaciju koja je prijatna. Naša energija je slična, prijamo jedna drugoj i kad se družimo to je smeh do suza i teme nam nisu rijaliti - rekla je Maja.

- Ovde nas prozivaju da nećemo naći momke jer smo lude, a ja ću da kažem vidimo se iz Budve tamo ćemo da se udamo - dodala je Aneli.

- Mislim da je Luka dobar čovek. Anita i on imaju tu nesebičnost i to cenim kod njih. Luka ima svoju dobru stranu, zna da bude duhovtim i za rijaliti je top i ovde bi mogao godinama da funkcioniše. Kod Luke mi se ne sviđa jer ima u sebi taj rijaliti, zna da bude jako naporan i boli me glava nekad koliko zna da priča. Nemam šta da mu zamerim. Ja sam Lukinu i Anitinu vezu podržala i rekla sam da neću da se mešam. Ja nisam videla da Luka bilo šta loše radi, ali sam bila poludela i Aniti zamerila, ali smo to rešila. Nervira me kad znam da sam ispravna da mi se neke stvari nameću. Ostaviću Aneli jer smo ovde mnogo bolje - dodala je Maja.

Reč je dobio Ivan Marinković.

- Štur sam s rečima kada je Luka u pitanju jer mi uvek odzvanja u glavi ovo što mu ljudi govore, a trudim se već drugu godinu za redom da vidim neku njegovu iskrenost samo što je ne vidim. Njegove kerefeke su mi jako usiljene, sve što on radi ne mogu da shvatim ozbiljno. Postoje filmovi koji su kultni i koji nas i dalje zabavljaju, a mislim da ovde ipak provodimo svoje životo i pogotovo ljudi koji su više godina ovde. Luka je bio dobar, ali onda je ušao u agoniju koja i dalje traje. Mislim da Luka živi za jul mesec jer prošle godine kada je osvojio mesto je bio presrećan. On uopšte nije asocijalan, uklopio se odlično u ovaj prostor i to je njegovo prirodno stanište - rekao je Ivan, pa se osvrnuo na Aneli:

- Aneli je veliki lažov i to je njena najlošija karakterna osobina nezahvalnost. Ona je spremna zarad nekog cilja da izda aposolutno sve. Mislim da me izdala već treći put, ali i da se oseća loše u svojoj koži. Siguran sam da će u narednom periodu da doživi svoj totalni debakl. Jako me razočarala kao prijatelj, a ponosno kažem da sam za nju uvek bio tu i zastupao sam neke stavove u njenim ličnim okršajima. Vratio sam film kada je ulazila ovde i rekla da smo Mića i ja jedino za nju, a sada mi je jasno da je to uradila samo da bi ušla u sukob s Asminom da bi je mi branili. Ostavljam Luku sa kojim sam mnogo bolji - rekao je Ivan.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Filipu Đukiću.

- Što se Aneli tiče napravili smo šta smo napravili i to je možda najgora stvar koju sam uradio i stvar na koju se najmanje ponosim. Ja koji sam na farmi šetao go osećam stid i osećam blam. Što se tiče Aneli imamo isto odnos kao pre one večeri, sve u prolazu. Aneli mi je na noninacijama rekla da budem muško i da se branim, ali ne mogu da se branim od nečega što je evidentno. Ja sam prvi za sebe rekao da sam ispao p*čka u toj situaciji. Aneli, ti kao rijaliti učesnik si mi okej, znaš da budeš smešna i simpatična, ali kao igrač mi se neki stvari ne dopadaju. Kad si u svađama skačeš i vrištiš, a kad se završi tema vidim da si u fazonu da si odradila i ne vidim da ti to prija. Mislim da si u dosta situacija teatralna. Ovo je prva sezona da smo zajedno u rijalitiju, ne poznajem te spolja i za ovih par meseci mi deluješ teratralno u nekim situacijama i kao da hoćeš da navedeš ljude da te vređaju. Ja ne volim taj termin napadanje i žrtva, od toga mi nije dobro - govori oje Filip.

- Ja da sam Aneli iz sedmice ovde ne bih uzvraćala. Vi biste možda voleli da ja ćutim, ali nikome ne ćutim - rekla je ona.

- Vreme je pred nama i dokazaćemo da li se potajno ložimo jedno na drugo, a meni to nema veze sa životom. Tvoj odnos sa Asminom i ovo što je bilo poslednih par dana i znam da misliš da on nije takav. Koliko puta nama trener kaže na poluvremenu da će da nas ubije, pa to nije tako. Više niko ne može da utiče na njih ni porodice i nadam se da će naći rešenje za dete - dodao je Đukić.

Nenad Macanović Bebica dobio je reč.

- Mislim da su Ena Čolić, Aneli i Luka Vujović tri najinteresantnija učesnika koji su ušli u protekle tri sezone. Mislim da je Anitina nominacija večeras bila iskrena kada je pokazala totalni bol u k*rcu. To je sve ono što sam ja od početka mislio za njihov odnos. Mislim da je jedina iskrena emocijaa samo ona prema Sandri. Što se tiče Aneli, mislim da ona ne voli nikoga i sinoć si se loše izrazila onom rečenicom za Asmina. Ostaviću Aneli - rekao je Bebica.

- Ja sam bio dobar s Lukom, ali nisam hteo da ti klimam glavom i šetam sa tobom. Osećam da nam se odnos vraća, sada me ne smaraš sa pričama o Aniti i vašoj vezi. Ti jednostavno voliš ovo i uživaš u svemu ovome, a napolju se isto ponašaš. Vidim da si mnogo srećniji i pozitivniji, ali izgledaš kao dete u telu čoveka. Imaćeš ozbiljne probleme s Anitom ako ne promeniš neke stvari, sebi ćeš praviti problem svojim svađama - rekao je Terza i osvrnuo na Aneli:

- Ne sviđa mi se što danas nisi ni saslušala Sofiju, a odmah si skočila da je vređaš. Komentarisala si kad je Milica rekla da bi ja silovao svoje dete i bacio kroz prozor i to si gledala loše, a ti si ista kao ona. Mnogo si loš čovek - rekao je Terza, ali ga je ona prekinula:

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mileni Kačavendi.

- Svi pričaju da imamo komunikaciju, a što i ne bismo imali? Ne dira me trenutno, ne vređa me i nemam potrebu da se veštački svađam. On dobra zna da njegov otac, majka i kumovi su pokazali da sam ja neko koga uvažavaju. Napravio si jednugrešku prošle sezone, a kad si ušao bio si jedan od omiljenih učesnika i do sukoba je došlo kad je bilo tvoje prvo pijanstvo. Izgovorio si mi najgore reči, ne treba da glumiš mafijaša jer to nisi i da si ostao normalan bio bi omiljeni. Neću da te vređam i da te diram jer to ne osećam. Ako me ne bude vređao do Uskrsa Baja će da mu vrati Maseratija, ja ću da mu pomognem. Što se tiče ove žvalave koja je uradila lobotomiju face i liči na k*rac. Dobra je majka, ali u k*rcu jer je ovde tri godine, a dete joj ima pet. TVoja mama je divna žena koja je rekla da se ja raspadnem od tumora. Drago mi je da je Asmin ušao i da je pokazao ono što jesi. Ja ne bih dirala sestrino dete pa ne znam šta da je, a time je pokazala da joj pšti k*rac za porodicu. Čuli smo da su Mustafa i Melvida bili divni baba i deda, a sad su pedofili. Svaiđa mi se kad komentariše moj utorak, debilka koja misli da može da me kompleksira. Nema bivšeg kojeg nisi pljuvala, brata si zavalila. Ti si najgore smeće od žene. Šljamu, šaljem tebe - rekla je Milena.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Teodori Delić.

- Ja sam za Aneli 1000 puta pričala kakav je čovek i kakva je osoba, a ove nedelje sam primetila da ne prihvata krtiku od dragih ljudi koji joj misle dobre. Ja verujem da je Asmin to izgovorio i da je to rekao, ali ne verujem u nameru koji su ti izgovorila da je imao. Užas šta iznosite jedno za drugo i u tim situacijama mi pokazujete da ne mislite na Noru. Moram da kažem da sam za stolom videla da je gledao u Aneli dosta puta, a ja tu ne uočavam da bi Luka bio sa Aneli u vezi nego da beži od toga što ga najviše radi, a to je Aneli jer zna da bi to bila propast. Ja njemu u pogledu vidim da ga Aneli najviše radi. Sve je to nebitno jer vidim da ni Aniti nije preterano bitno. Ne sviđa mi se što Luki kao da imponuje to za Relju, kao da je u fazonu "J*bote sa ribom sam koju je j*bao Relja". Ja ću naravno da ostavim Aneli - rekla je Teodota.

- Zna se kakav je moj i Anelin odnos, uvek napominjem šta je izrekla za moju majku i ne možemo da budemo dobre. Razočarana sam u Luku jer je izazivao Viktora na fizički kontakt kad je bio u crvenom. Ja od tada ne mogu da ih gledam i shvatam ozbiljno. Rekla sam da stavljam tačku dok me voditelj neki ne podigne. Šaljem Aneli - dodala je Mina.

- Luka je pokazao da ima pozitivne strane i sviđa mi se kako se ponaša. Ovde nikome ne želiš zlo. Žao mi je jer smo imali svađu, izgovorili smo dosta loših stvari, a mogli smo da budemo dobri. Ja tebi to ne zameram jer meni to prođe za dan ili dva. Ja ću iz iskustva da ti kažem da ne dozvoljavaš da te devojka mlađa od tebe udara. Mislim da nisi zaljubljen u Anitu kao u Aneli i mislim da ti nisu prošla osećanja prema Aniti. Što se Aneli tiče to je osoba sa kojom se nikad nisam posvađao i nadam se da neću. Zavrtela si dosta muškaraca. Moram da kažem da ne verujem da je Asmin ono hteo da uradi svom detetu. Upoznao sam ga, ima dobru dušu i samo je prgav na jeziku. Sa Nerion treba da spustiš loptu, on je tvoj rođak i voliš njega kao i on tebe. Poslaću Luku zbog one svađe - govorio je Bora.

Takmičari su ove noći birali između Luke Vujovića i Aneli Ahmić, poslednja je gledala Vanja Živić, koja je ovonedeljni vođa.

- Ostaviću Aneli - rekao je Murat.

- Ja sam prema Luki bio drugarski nastrojen i borio sam se za njegovu bivšu vezu s Aneli. Ti si otišao u dalji odnos vrlo brzo, sad ti želim svu sreću. Što se tiče Aneli, mislim sve okej o tebi, ali sam promenio mišljenje kada si sinoć ono izgovorila. Ostavljam Luku, šaljem Aneli - rekao je Miki Dudić.

- Mislim da je Aneli kvarna i da joj se sve vrti samo oko podrške, ali ostavljam Aneli jer sam s Lukom imala sukob - rekla je Dragana.

Na samom kraju Nominacija voditeljka Ivana Šopić saopštila je rezultate glasova i otrkila ko će se od takmičara najgledanijeg rijalitija u regionu boriti za opstanak u Beloj kući.

Od učesnika "Elite" nominovana je Aneli Ahmić, takmičari koji borave u kući odabranih odlučili su da u izolaciji pošalju Sunčicu Bajić, a ona je takođe imala i najmanju podršku publike.

Autor: S.Z.