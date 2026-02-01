AKTUELNO

Domaći

PODNELA SAM TUŽBE PROTIV... Anitina drugarica rešila da stane na put glasinama o aferi sa Reljom, pa otkrila šta se dešava u domu Popovića nakon SKANDALA: ONI SU...

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić,. Pink.rs ||

Stavila sve karte na sto!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', voditelj Jovan Ilić - Joca novinar razgovarao je sa drugaricom akruelne učesnice najgledanijeg rijalitija avih vremena Anite Stanojlović, Tamarom Radoman.

Foto: TV Pink Printscreen

Tamara, Dača Virijević i Mina Vrbaški tvrde kako im se Anita poverila da je bila sa Reljom Popovićem. Ona je to oštro negirala, a kako ti reaguješ na to?

- Što se tiče te teme, postala mi je lično veoma dosadna. Verujem da je zanimljivo učesnicima i narodu jer je u pitanju poznati pevač. U više navrata sam demantovala to da je Anita bila sa Reljom, što ću uraditi i sada. Nije imala ništa sa njim. To je notorna laž. Verujem da će Dača i Mina snositi ozbiljne posledice do mene konkretno, jer ja tužim sve ljude koji na njen račun iznose tvrdnje koje su notorna laž. Pokušali su da ukaljaju njen obraz i čas. Mislim da će Mini prvoj stići tužba, za sve one klevete koje je izrekla na njen račun.

Foto: Pink.rs

Da li imaš informacije o tome da li je Relja ili neko od njegovih pokrenuo tužnu protiv nekog od učesnika koji su iznosili tvrdnje o ovoj aferi?

- Upućena sam u to da su Nikolija i Relja zajedno, nisu se rastali. Bave se svojim poslom, ovo ih sve nije uzburkalo. Svesni su da je sve ovo jedna velika laž. Da li su oni nekog tužili, to ne znam. Međutim, one koji su ga upetljali od učesnika, verujem da će biti veoma razočarani jer nisu uspeli da nekom naruše brak.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Od njihove budućnosti nema ništa! Aneli prognozirala krah Hane i Neria, pa progovorila o glasinama da joj se sviđa Đukić (VIDEO)

Zadruga

STALA NA PUT NAGAĐANJIMA: Kačavenda otkrila šta joj je na duši kada je reč o njenom druženju sa Janjušem: NISAM MOGLA DA GARANTUJEM DA SE NEĆU ZALJUBI

Domaći

TRAŽIĆU ZABRANU PRILASKA! Mama Stefani Grujić rešila da PODVUČE CRTU stane na put Munjez, potkačila njegovu sestru zbog kontakta sa Anom Spasojević:

Domaći

ZNAM ŠTA ZNAČI KAD PACOVI NAPUŠTAJU BROD: Ceca progovorila o prijateljstvu sa Harisom Džinovićem, pa otkrila zbog čega ostaje imuna na negativne komen

Domaći

ON NE ZNA GDE SE NALAZI: Ena Čolić prokomentarisala veridbu Aneli i Luke, pa otkrila šta se dešava sa njegovim 'članstvom' u LA FAMILIJI! (VIDEO)

Zadruga

NAJVEĆI PROBLEM JE TO ŠTO ĆUTI: Hana otkrila šta najviše zamera Neriu, prgovorila o učestalim svađama, pa istakla da Asmin ima PIK na nju: SVAKE NEDEL