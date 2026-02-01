PODNELA SAM TUŽBE PROTIV... Anitina drugarica rešila da stane na put glasinama o aferi sa Reljom, pa otkrila šta se dešava u domu Popovića nakon SKANDALA: ONI SU...

Stavila sve karte na sto!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', voditelj Jovan Ilić - Joca novinar razgovarao je sa drugaricom akruelne učesnice najgledanijeg rijalitija avih vremena Anite Stanojlović, Tamarom Radoman.

Tamara, Dača Virijević i Mina Vrbaški tvrde kako im se Anita poverila da je bila sa Reljom Popovićem. Ona je to oštro negirala, a kako ti reaguješ na to?

- Što se tiče te teme, postala mi je lično veoma dosadna. Verujem da je zanimljivo učesnicima i narodu jer je u pitanju poznati pevač. U više navrata sam demantovala to da je Anita bila sa Reljom, što ću uraditi i sada. Nije imala ništa sa njim. To je notorna laž. Verujem da će Dača i Mina snositi ozbiljne posledice do mene konkretno, jer ja tužim sve ljude koji na njen račun iznose tvrdnje koje su notorna laž. Pokušali su da ukaljaju njen obraz i čas. Mislim da će Mini prvoj stići tužba, za sve one klevete koje je izrekla na njen račun.

Da li imaš informacije o tome da li je Relja ili neko od njegovih pokrenuo tužnu protiv nekog od učesnika koji su iznosili tvrdnje o ovoj aferi?

- Upućena sam u to da su Nikolija i Relja zajedno, nisu se rastali. Bave se svojim poslom, ovo ih sve nije uzburkalo. Svesni su da je sve ovo jedna velika laž. Da li su oni nekog tužili, to ne znam. Međutim, one koji su ga upetljali od učesnika, verujem da će biti veoma razočarani jer nisu uspeli da nekom naruše brak.

Autor: S.Z.