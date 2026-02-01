ONA JE BLEDA SENKA OSOBE KOJA JE BILA: Tamara Radoman besna zbog Anitinog ponašanja, smatra da ju je Luka PONIZIO svojim ponašanjem, pa oplela po njemu! (VIDEO)

Nije se libila da iskaže svoj stav!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', voditelj Jovan Ilić - Joca novinar razgovarao je sa drugaricom akruelne učesnice najgledanijeg rijalitija avih vremena Anite Stanojlović, Tamarom Radoman.

Kako gledaš na to što je Luka, koji je Anitin momak, priznao da nema poverenje u nju, te i da misli da je ona bila sa Reljom?

- Luka je potencirao u više navrata tu priču. Ispratila sam to, ljudi ne mogu da veruju da Luka ne može da poveruje svojoj devojci. Ako se Anita njemu u više navrata zaklela da ništa nije imala sa Reljom, a on sumnja u to, možemo da poverujemo i da je Aneli govorila istinu da je nasrtao fizički na nju i uprkos tome što je on negirao to. Ja na osnovu toga što je Aniti rekao pred Gocom Džehverović pre neki dan ''nemoj da te patosiram'' treba onda da verujem tome što je rekla Aneli?! Ja sam šokirana time da on veruje Mini i Dači. Ako on ne veruje Aniti, ne znam šta će onda pored nje?!

Da li si ispratila šuškanja učesnika da se Luki dopada dopada Maja i da očijukaju danima unazad?

- Ja odnos Anite i Luke još uvek podržavam, nadam se da će stati na neke stabilne noge. Prerzo su ušli u odnos, zato dolazi do nepoverenja. Unutra se nalaze Aneli i Anđelo, dve njihove velike ljubavi, zbog toga postoji veliko nepoverenje. Luka stalno ubeđuje Anitu da je luda, kada mu prebaci nešto uvezi Anite. Ne sviđa mi se njeno ponašanje. Ne mogu da je prepoznam. Ovo je bleda senka osobe koja je bila. Stalno bi se svađala, neraspoložena je. Deluje mi kao da je u nekoj depresiji. Ne mogu da kažem da sam primetila da Maju Luka, nisam iskreno. Ne mogu to da kažem.

Autor: S.Z.