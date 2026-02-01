AKTUELNO

OVO JE MNOGE ZANIMALO: Nakon brojnih nagađanja, otkriveno kakav stav mama Anite Stanojlović ima o njenoj vezi sa Lukom Vujovićem! (VIDEO)

Sad je sve otkriveno!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', voditelj Jovan Ilić - Joca novinar razgovarao je sa drugaricom akruelne učesnice najgledanijeg rijalitija avih vremena Anite Stanojlović, Tamarom Radoman.

Kako komentarišeš šuškanja učesnika u Beloj kući na Luka i Anita rade na bebi?

- Dete je dar od Boga, prelepa bi vest to bila. Rano je veoma. Međutim, pored svađa koje imaju, ne bi to sad bilo dobro. Ne bih otkrivala kakav je stav Anitine porodice. Anitina mama je ljuta na Anitu i na neke njene postupke. Ne mogu da kažem da je u potpunosti ona za ovaj odnos.

