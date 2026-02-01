AKTUELNO

Domaći

TU SE NALAZE DOKTORSKI NALAZI, PREPISKE, SLIKE... Tamara Radoman progovorila o aferi 'USB', otkrila da li poseduje informacije koje bi raskrinkale Minu Vrbaški: O njoj sam čula svašta... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Šok!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', voditelj Jovan Ilić - Joca novinar razgovarao je sa drugaricom akruelne učesnice najgledanijeg rijalitija avih vremena Anite Stanojlović, Tamarom Radoman.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Anita je rekla da je Mina Vrbaški bila sa reperom Bibom, dok je njegova supruga bila u drugom stanju. Kako reaguješ na to? Pored toga, dosta se priča o tvom famoznom USB-u, imaš li komentar na to?

- Ne znam ni ko je dečko. Nemam pojma ko je taj momak, iskreno. Ne mogu ništa da tvrdim kada je to u pitanju, jer ne znam ništa o tome. Anita je pogrešno postupila, kada je reč o iznošenju te informacije za moj USB. Neko sam ko se bavi PR-om već petnaest godina. Posedujem lični USB sa raznim informacijama, koje bi razdrmale neke ljude. Mina Vrbaški se tu ne nalazi, zaista. To su neke mnogo krupnije priče. Na USB-u se nalaze lekarski izveštaji, slike, prepiske...ali ništa što se tiče Mine. O njoj svašta, ali ne zbog mog USB-a, već ovako jer sam čula i došlo je do mene. Što se tiče prijateljstva Mine i Anite, znalo se da je to prijateljstvo nerealno. Mina je takva osoba, svakog izda. Sve gleda kroz rijaliti. Ona je loš čovek i loš prijatelj. Moguće je i da se Aniti približila kako bi saznala neke informacije o njoj. Mina ima mnogo afera iza sebe.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

GOREO BI BALKAN! Oglasila se Anitina najbolja drugarica Tamara: Evo kakve dokaze protiv Mine Vrbaški poseduje na USB-u! Dala svoj sud o pogledima Luke

Domaći

'NIKADA NEĆU BITI RAVNODUŠNA!' Slađa očajna jer je saznala šta Maja zapravo misli o njoj, otkrila da li Marinkovićevu DRŽI U ŠACI informacijama koje p

Domaći

NISAM NIŠTA IMALA SA NJIM, STOJIM IZA TOGA: Anita nazvala Minu i Daču LAŽOVIMA, negira da im je ispričala sve o aferi sa Reljom, pa optužila Vrbaški d

Domaći

I da je bilo, bilo je napolju, šta njih briga?! Anita se totalno pogubila zbog priče o aferi sa Reljom, progovorila i o problemima sa Lukom (VIDEO)

Domaći

DOKAZI SU TU, NA SIGURNOM: Tamara Radoman obelodanila detalje incidenta Anite i Anđela o kojem svi pričaju, otkrila sve o trzavicama u njihovoj vezi:

Domaći

I da sam bila, ne bih rekla na televiziji: Anita se totalno pogubila u detaljima o navodnoj aferi sa Reljom, totalno zakazala na priču o DŽIN TONIKU (