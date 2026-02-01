TU SE NALAZE DOKTORSKI NALAZI, PREPISKE, SLIKE... Tamara Radoman progovorila o aferi 'USB', otkrila da li poseduje informacije koje bi raskrinkale Minu Vrbaški: O njoj sam čula svašta... (VIDEO)

Šok!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', voditelj Jovan Ilić - Joca novinar razgovarao je sa drugaricom akruelne učesnice najgledanijeg rijalitija avih vremena Anite Stanojlović, Tamarom Radoman.

Anita je rekla da je Mina Vrbaški bila sa reperom Bibom, dok je njegova supruga bila u drugom stanju. Kako reaguješ na to? Pored toga, dosta se priča o tvom famoznom USB-u, imaš li komentar na to?

- Ne znam ni ko je dečko. Nemam pojma ko je taj momak, iskreno. Ne mogu ništa da tvrdim kada je to u pitanju, jer ne znam ništa o tome. Anita je pogrešno postupila, kada je reč o iznošenju te informacije za moj USB. Neko sam ko se bavi PR-om već petnaest godina. Posedujem lični USB sa raznim informacijama, koje bi razdrmale neke ljude. Mina Vrbaški se tu ne nalazi, zaista. To su neke mnogo krupnije priče. Na USB-u se nalaze lekarski izveštaji, slike, prepiske...ali ništa što se tiče Mine. O njoj svašta, ali ne zbog mog USB-a, već ovako jer sam čula i došlo je do mene. Što se tiče prijateljstva Mine i Anite, znalo se da je to prijateljstvo nerealno. Mina je takva osoba, svakog izda. Sve gleda kroz rijaliti. Ona je loš čovek i loš prijatelj. Moguće je i da se Aniti približila kako bi saznala neke informacije o njoj. Mina ima mnogo afera iza sebe.

Autor: S.Z.