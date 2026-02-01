ŽENA JE BROJ JEDAN, SVAKA REČ JOJ JE NA MESTU: Zlata Petrović progovorila o sinu Mikiju i Kačavendi, pa otkrila u kakvom je odnosu s njegovom bivšom ženom i šta ona misli o svemu

Poznata pevačica Zlata Petrović u emisiji Vikend - Premijera Specijal govorila je o svim aktuelnim temama. Naime, ona se dotakla odnosa sa bivšim muževima, ali i učešća sina Mikija Dudića u Eliti 9.

- Meni je drago što sam sa bivšim muževima i partnerima ostala u dobrim odnosima. Opasan je Peja, nešto se ne javlja u poslednje vreme, vidim Italija, plavišice... I treba da se zaljubi, on je takav vodi računa o sebi i super, šta ima lepše o ljubavi. Kad ima te decu sa nekim to je u mom slučaju s Hasanom i Pejom, mi smo kao brat i sestra. Mislim da je to jedna lepa stvar - kaže Zlata, a onda je progovorila o Mikijevoj vezi sa Milenom Kačavendom u rijalitiju.

- Ja uvek glasam za ljubav, meni je izvor mog života ljubav. Ne znam da li će doći do toga, ali mi je lepo ako između ljudi nešto radi, ima varnica. Ne znamo šta će biti, ja volim kad se ljudi srećni, a posebno moja deca. Meni se te jake i borbene žene mnogo sviđaju. Žena je broj jedan što se tiče izgleda i ponašanja, svaka reč joj je na mestu. Pošto je moja Ena sa mojim Jovanom, oni za sada funkcionišu super, ja sam najsrećnija žena. Ja moram da znam šta želi Miki i da nekoga lično upoznam. Ja sam prema Eni imala predrasude, ali su me demantovale predrasude kad je Ena u pitanju. Ja sam nju s vrata zagrlila, i ona mene. Nismo o Eliti pričale. Posle ružnog dođe i lepo. Morala bih da Milenu upoznam lično ako bude nešto s Mikijem, mislim da je slična meni i da bismo se razumele... - otkrila je pevačica, a onda otkrila i u kakvim je odnosima sa Mikijevom bivšom ženom i kako ona reaguje na njegov odnos s Milenom.

- Ja neću na prošlost da se vraćam, nema para koje mogu to da zamene. Hvala Bogu da je to prošlost. Čovek je od krvi i mesa, to je sada sve iza njega. Oni ne žive jako dugo, ali su u dobrim odnosima, meni je Milica kao ćerka i to će uvek tako biti. Mi smo takvi ljudi. Mi se svi poštujemo. Ja sam svaki dan sa Milicom, ona je jako pametno žena i retko dobra majka i čovek. Iz takve je porodice i mi ćemo celog života ostati dobre. Ona kaže da on ništa nije ružno uradio, da je to sve simpatično. Ja sam uvek uz svoju decu, oni su moj izvor života - kaže Zlata, a onda se osvrnula na nedavni gubitak.

- Mojoj rođenoj sestri je juče bilo 40 dana. Kako da podneseš kad si vezan, nenormalno sam vezana za svoju porodicu. Šta da kažem za Šabana, mi smo svaki dan maltene radili te svadbe. Što se Saleta tiče, poslednji put sam se čula sa Suzanom sad za Božić, dopisivale smo se. Rekla sam joj da kad god poželi da možemo da se vidimo... Moja sestra je za dva dana otišla, dobila je tromb i dva dana je bila na aparatima, 69 godina... Mladi ljudi naprasno odlaze... - rekla je Zlata i otkrila da joj je ipak bilo teže kada je Jovan bio u rijalitiju.

- Zbog Jovana sam u ludnicu mogla da stignem, mlad je, prvi put se odvojio. Miki je samostalan, drugačiji život...

Autor: M.K.