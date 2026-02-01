AKTUELNO

Domaći

Maja Marinković totalno van sebe: Slomila se od tuge i bola zbog smrti Makija frizera, posle Elite ide pravo u crkvu da mu zapali sveću! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen, instagram.com/privatna arhiva ||

Ovu informaciju je teško podnela!

Maja Marinković prišla je Aniti Stanojlović i priznala joj da je mnogo skrhana zbog smrti Makija frizera koji je bio njen dugogodišnji prijatelj, te je i otkrila da će posle ''Elite 9'' otići pravo u crkvu da mu zapali sveću.

pročitajte još

Oštećenje u mozgu: Miki i Janjuš i dalje ne mogu da poveruju za kakav monstruozni čin je Aneli optužila Alibabu! (VIDEO)

- Majo, znam da su mu ovi sj*bali zube. Danima mi nije bilo dobro, rekla sam Luki da ti ne priča - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mnogo mi je teško i loše - rekla je Maja.

- Meni je bilo isto, prebledela sam od šoka taj dan. Ja ga ne poznajem dugo - rekla je Anita.

- Zamisli kako je meni sad - rekla je Maja.

pročitajte još

Vidimo se u Budvi, tamo ćemo da se udamo: Aneli i Maja same protiv svih! Provalile da ih niko ne podnosi, svim silama brane prijateljstvo! (VIDEO)

- Znam, zato nisam htela da ti kažem - rekla je Anita.

- Šta ti je danas život, na šta mi trošimo živce užas - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Danas nekoga ima, za tri meseca nema - rekla je Anita.

- Šta da radim sad? - upitala je Maja.

pročitajte još

Maja ne prestaje da ruši vezu Luke i Anite! Žestokom svađom zatresli dvorište, Stanojlovićeva zaurlala: Zauzmi stav i nemamo problem! (VIDEO)

- Ništa ne možeš da promeniš, nemoj da se sikiraš. Kad izađeš idi do njegovih i do crkve mu zapali sveću - rekla je Anita.

- Moraću - dodala je Maja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Juče sam mu čestitala Novu godinu... Slađa Poršelina slomljenja zbog smrti prijatelja i frizera Makija, oglasila se za Pink.rs! Ne dolazi sebi od tuge

Domaći

UZELA SAM SEDATIVE, MAMA NE PRESTAJE DA PLAČE: Jelena Golubović slomljena zbog smrti muzičke legende

Domaći

SLOMILA SE MILENA KAČAVENDA! Gleda u majčin kovčeg i briše suze, ne može da dođe sebi! (FOTO+VIDEO)

Domaći

Mnogo mi je trebao, a nije ga bilo... Katarina Živković gutala knedle dok je pričala o pokojnom ocu: Tata, ustani...

Domaći

Prvi nastup Viki Miljković posle bratovljeve smrti: Pevačica peva u crnini, publika se veseli (FOTO)

Ostali sportovi

VELIKA ČAST: Zorana Arunović i Damir Mikec nose ZASTAVU Srbije na zatvaranju Olimpijskih igara!