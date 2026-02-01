Maja Marinković totalno van sebe: Slomila se od tuge i bola zbog smrti Makija frizera, posle Elite ide pravo u crkvu da mu zapali sveću! (VIDEO)

Ovu informaciju je teško podnela!

Maja Marinković prišla je Aniti Stanojlović i priznala joj da je mnogo skrhana zbog smrti Makija frizera koji je bio njen dugogodišnji prijatelj, te je i otkrila da će posle ''Elite 9'' otići pravo u crkvu da mu zapali sveću.

- Majo, znam da su mu ovi sj*bali zube. Danima mi nije bilo dobro, rekla sam Luki da ti ne priča - rekla je Anita.

- Mnogo mi je teško i loše - rekla je Maja.

- Meni je bilo isto, prebledela sam od šoka taj dan. Ja ga ne poznajem dugo - rekla je Anita.

- Zamisli kako je meni sad - rekla je Maja.

- Znam, zato nisam htela da ti kažem - rekla je Anita.

- Šta ti je danas život, na šta mi trošimo živce užas - rekla je Maja.

- Danas nekoga ima, za tri meseca nema - rekla je Anita.

- Šta da radim sad? - upitala je Maja.

- Ništa ne možeš da promeniš, nemoj da se sikiraš. Kad izađeš idi do njegovih i do crkve mu zapali sveću - rekla je Anita.

- Moraću - dodala je Maja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić