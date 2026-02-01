Preokret: Biljana Vujović poslala brutalnu poruku Anitinoj mami nakon saznanja da ne podržava vezu nje i Luke!

Razvezala jezik!

Tokom gostovanja u emisiji ''Rijaliti rešetanje sa Jocom Novinarom'' drugarica Anite Stanojlović, Tamara otkrila je da Anitina mama nije baš za nje odnos sa Lukom Vujovićem i da tu ne vidi neku perspektivu.

Iz tog razloga mi smo kontaktirali i Lukinu mamu, Biljanu Vujović, kako bi za Pink.rs dala svoj sud o tome.

Ja mislim da je izjava njene majke na mestu, a ako opstanu upoznaće pravog Luku i voleće ga kao sina iz prostog razloga što je tako vaspitan. Ko poštuje svoju majku poštovaće i tuđu. Žena je nepoverljiva kao što bih i ja bila za žensko dete, ali Luka ima i sestru, pa ima osećaj i za ženski rod.Ovo što se svađaju je očekivano za rijaliti, samo bih volela da sa nikada više ne ponovi. U svakom slučaju dok su tamo niko ne može da utiče na njih bar savetom. Poručila bih Anitinoj majci da bude spokojna kao i ja i da ne brine unapred - rekla je Biljana, pa dodala:

Tamara mi se izuzetno dopada jer se bori spolja za Anitu kao lavica i prilično je realna. Što se mene tiče za sada je sve u redu - otkriva Biljana.

Autor: N.Panić