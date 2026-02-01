Maja ne bi bila Maja da se ne meša u ljubavne veze! Anita ponovo čačka mečku, Luku opako ponizila: Navikao je na udarce! (VIDEO)

Dala sud o svim dešavanjima!

Voidtelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" ugostio je Anitu Stanojlović sa kojom je razgovarao o problemima koje ima sa Lukom Vujovićem.

- Da li su strasti sa Lukom uspele da se smire? - pitao je Darko.

- Jesu, baš mi je žao što sam ga udarila. Ne znam kako je u njegovoj glavi, verovatno je navikao na udarca i ovo mu nije ništa, ali ja nikad nisam udarala osobu sa kojom sam u vezi. On do sad ništa nije uradio da sam ja videla ili osetila, ali kad sam ga udarila više sam izludela jer su me drugi ljudi provocirali. Ja pokušavam da mi bude svejendo, ali nije. Juče je Janjuš rekao da Luki ne treba takva devojka, mene to poremeti. Svi juče na nominacijama su zamerili udarac, a niko nije pohvalio da je u ovoj vezi bolji nego u prethodnoj - rekla je Anita.

- Da li ti je čudno što se on nikad izvinio tvojoj porodici jer je tebe vređao u toj svađi? - pitao je voditelj.

- Nije i ne treba jer da ga ja nisam udarila ne bi došlo do toga. Ne bi bilo logično da mi nije uzvratio na to. Luka nema to u sebi i uvek misli da je u pravu koja god svađa da je bila u pitanju. On kad kaže da sam u pravu kaže to samo da ga ne bih smarala - pričala je Anita.

- Koliko je Maja kvarna kad je u pitanju tvoj odnos sa Lukom? - pitao je Darko.

- Kvarna je jer mi to ne bi rekla sa strane jer nisam ja započela tu temu nego Asmin i Dača, a napala je mene. Ostavila je prostora da je on sa mnom u vezi, a da mu se ona sviđa i dalje. Ja to očekujem od Maje u svakom trenutku i ne bi bila ona Maja da se meša u ljubavne veze. Ja to ne osećam sa Lukine strane - govorila je ona.

Ona je takođe žestoko napoljuvala Minu Vrbaški.

- Imala sam utisak da zlo izvire iz nje dok sam gledala, ali sam promenila utisak. Izgleda da sam ipak bila u pravu. Gledala sam kako se kune i laže - rekla je Anita, pa otkrila šta joj je ona pričala o navodnoj aferi sa reperom Bibom:

- Rekla je da joj se on mnogo sviđa, da je još više radi otkako je zauzet, ali je nisam ispitivala jer mene to ne zanima. Prebacili su da sam ja pričala o Bibi, ali ja njega ne poznajem - dodala je ona.

Autor: A. Nikolić