AKTUELNO

Domaći

Dete mi neće odrastati uz Ahmiće: Alibaba doneo odluku da Aneli oduzme starateljstvo nad Norom, pa žestoko oblatio Maju Marinković! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Haos!

U Šiša Baru voditelj Darko Tanasijević ugostio je Asmina Durdžića koji je progovorio o skandaloznim optužbama Aneli Ahmić da je on hteo da ubije svoju mlađu ćerkicu.

- Asmine, kako reaguješ na Aneline optužbe da si hteo da ubiješ nju i Noru? - upitao je Darko.

pročitajte još

Najnormalnija i najinteligentnija: Alibaba posle dužeg vremena shvatio da je ova takmičarka iznad svih (VIDEO)

- To su sve laži, ne znam kako dođe na tu ideju da izjavi da sam ja hteo da ubijem moju Noru. Ja nikada pred njom nisam reč povisio što je i ona sama rekla, pa ja sve uvek priznam. Kako može da ide ceo dan za mnom i da mi priča: ''Ubi*co''. Ja imam strah da odvedem Noru na dva dana u Sarajevo jer bi ona slagala da sam tukao dete ili nešto. Ona je veliki monstrum i lažov. Ja sam se povukao i ništa ne pričam i ne radim zbog Nore, najgori smo roditelji na svetu i ja sam toga svestan dok ona nije - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Imaš li želju da uzmeš Noru? - upitao je Darko.

- Naravno da želim. Prvo idem kod Site u Sarajevo da popričam s njom, a onda idem kod sudskog veštaka da utvrde da li je Aneli normalna i da li može da čuva dete. Nisam hteo da ikada dete odvajam od mame, ali moje dete više ni dan neće odrastati u porodici Ahmić - rekao je Alibaba.

pročitajte još

Ne mogu da veruju šta se dešava: Alibaba i Dača ne dolaze sebi od šoka zbog Majinog ponašanja! (VIDEO)

- Koliko tebi fali zapravo ćerka? - upitao je Darko.

- Meni mnogo fali Nora, želim da je dovedu ovde i da je vidim na sat dva. Videli ste kako je reagovala na Aneli posle Elite 7 i 8, kao da je videla stranca. Ja sam s Aneli uništio sebi ceo život, radio sam od jutra do mraka da budem što manje vremena s njom. Upao sam u depresiju, Aneli samo sedi i trese nogom, a onda te napada. Kada je ona pokazala slabost, ja sam bio uz nju i dizao je dok bi ona mene gazila nmajstrašnije - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Koliko te povredilo što je Maja stala na njenu stranu? - upitao je Darko.

pročitajte još

Anastasija zakuvala problem: Alibaba i Bora zakopali ratne sekire! (VIDEO)

- Povredilo me jer sam je branio od svih, svi bi je gazili da nije bilo mene. Uvek sam mislio da je žena od reči i karaktera, ali je pokazala da je ista kao Maja. Ona je mene molila da je branim za stolom - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Aneli je pričala drugaricama da njen brat ima veliki i debeo: SKANDAL NAD SKANDALIMA! Asmin rešio da ZGAZI porodicu Ahmić, rešen da joj oduzme starate

Zadruga

BUKTI RAT! Asmin rešio da Aneli oduzme starateljstvo nad Norom, ona mu odbrusila kao nikada do sad: DURDŽIĆI SU MONTRUMI! (VIDEO)

Zadruga

SPREMAN ZA RADIKALAN POTEZ: Asmin doneo odluku da se bori za starateljstvo nad Norom! (VIDEO)

Zadruga

Zgadila mi se: Alibaba doživeo fras i nikad žešće oblatio Maju Marinković, sledi joj pakao! (VIDEO)

Zadruga

TRESE SE BELA KUĆA! Asminu pala roletna, najavio žestok obračun sa Sitom i Aneli, pa odlučio da se bori za starateljstvo nad Norom (VIDEO)

Domaći

Pozvali smo Aneli nakon što je Alibaba najavio da će joj posle Elite oduzeti starateljstvo nad Norom