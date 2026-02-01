Dete mi neće odrastati uz Ahmiće: Alibaba doneo odluku da Aneli oduzme starateljstvo nad Norom, pa žestoko oblatio Maju Marinković! (VIDEO)

Haos!

U Šiša Baru voditelj Darko Tanasijević ugostio je Asmina Durdžića koji je progovorio o skandaloznim optužbama Aneli Ahmić da je on hteo da ubije svoju mlađu ćerkicu.

- Asmine, kako reaguješ na Aneline optužbe da si hteo da ubiješ nju i Noru? - upitao je Darko.

- To su sve laži, ne znam kako dođe na tu ideju da izjavi da sam ja hteo da ubijem moju Noru. Ja nikada pred njom nisam reč povisio što je i ona sama rekla, pa ja sve uvek priznam. Kako može da ide ceo dan za mnom i da mi priča: ''Ubi*co''. Ja imam strah da odvedem Noru na dva dana u Sarajevo jer bi ona slagala da sam tukao dete ili nešto. Ona je veliki monstrum i lažov. Ja sam se povukao i ništa ne pričam i ne radim zbog Nore, najgori smo roditelji na svetu i ja sam toga svestan dok ona nije - rekao je Alibaba.

- Imaš li želju da uzmeš Noru? - upitao je Darko.

- Naravno da želim. Prvo idem kod Site u Sarajevo da popričam s njom, a onda idem kod sudskog veštaka da utvrde da li je Aneli normalna i da li može da čuva dete. Nisam hteo da ikada dete odvajam od mame, ali moje dete više ni dan neće odrastati u porodici Ahmić - rekao je Alibaba.

- Koliko tebi fali zapravo ćerka? - upitao je Darko.

- Meni mnogo fali Nora, želim da je dovedu ovde i da je vidim na sat dva. Videli ste kako je reagovala na Aneli posle Elite 7 i 8, kao da je videla stranca. Ja sam s Aneli uništio sebi ceo život, radio sam od jutra do mraka da budem što manje vremena s njom. Upao sam u depresiju, Aneli samo sedi i trese nogom, a onda te napada. Kada je ona pokazala slabost, ja sam bio uz nju i dizao je dok bi ona mene gazila nmajstrašnije - rekao je Alibaba.

- Koliko te povredilo što je Maja stala na njenu stranu? - upitao je Darko.

- Povredilo me jer sam je branio od svih, svi bi je gazili da nije bilo mene. Uvek sam mislio da je žena od reči i karaktera, ali je pokazala da je ista kao Maja. Ona je mene molila da je branim za stolom - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić