Živao sam sa njom, a sad pored ležim sa novom devojkom: Lukino šok priznanje o osećanjima prema Aneli, u njenim očima konačno video pokajanje! (VIDEO)

Vodtelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Lukom Vujovićem u "Šiša baru" o njegovom odnosu sa Anitom Stanojlović koji iz dana u dan ima sve više problema i žestokih sukoba.

- Ostavi su utisak na kraju nominacija kad si iskreno reagovao za Jovanu, Maju i Milana. Koliko te je on razočarao? - pitao je Darko.

- Naravno da me je razočarao. Sale Luks je ostavio Aneli, ali ima argument jer smo se vređali, a Aneli mu to nije izgovorila. Maja i Jovana ostavljaju Aneli, a sa njom su na sudu, Milan isto ostavio Aneli. Rekao je ne provodimo zadnjih mesec dana zajedno, a šta ja treba da sedim sa njim i Anđelom? Uvek sam mu davao pivo jer sa mislio da je nov i da ne može da stigne, a za Novu godinu od 12 piva nije mi dao nijedno. Posle se izvinio, ali sam tad već neke stvari znao. Juče je pozdravio moju porodicu, a ostavio Aneli koja mi je izvređala majku - pričao je on.

- Kakvi su pogledi sinoč sa Aneli? - pitao je Darko.

- Pa ne znam. Ja sam rekao i Aniti da mi je žao. U izolaciji ja ležim sa Anitom, a onda tu na metar od nas, bilo mi je teško i žao. Ta slika da sam živeo sa njom, da smo imali planove, zajedno ušli, a sad ona leži, a ja sa novom devojkom. Njen pogled mi je sinoć rekao da joj je krivo za sve. Zna da se ogrešila o mene. Ona je meni i rekla nešto kao šta smo doživeli. Ona je osoba koja nikad neće da prizna da je pogrešila - dodao je Luka.

