AKTUELNO

Domaći

Živao sam sa njom, a sad pored ležim sa novom devojkom: Lukino šok priznanje o osećanjima prema Aneli, u njenim očima konačno video pokajanje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Anita na aparatima!

Vodtelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Lukom Vujovićem u "Šiša baru" o njegovom odnosu sa Anitom Stanojlović koji iz dana u dan ima sve više problema i žestokih sukoba.

- Ostavi su utisak na kraju nominacija kad si iskreno reagovao za Jovanu, Maju i Milana. Koliko te je on razočarao? - pitao je Darko.

pročitajte još

Dete mi neće odrastati uz Ahmiće: Alibaba doneo odluku da Aneli oduzme starateljstvo nad Norom, pa žestoko oblatio Maju Marinković! (VIDEO)

- Naravno da me je razočarao. Sale Luks je ostavio Aneli, ali ima argument jer smo se vređali, a Aneli mu to nije izgovorila. Maja i Jovana ostavljaju Aneli, a sa njom su na sudu, Milan isto ostavio Aneli. Rekao je ne provodimo zadnjih mesec dana zajedno, a šta ja treba da sedim sa njim i Anđelom? Uvek sam mu davao pivo jer sa mislio da je nov i da ne može da stigne, a za Novu godinu od 12 piva nije mi dao nijedno. Posle se izvinio, ali sam tad već neke stvari znao. Juče je pozdravio moju porodicu, a ostavio Aneli koja mi je izvređala majku - pričao je on.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kakvi su pogledi sinoč sa Aneli? - pitao je Darko.

pročitajte još

Maja ne bi bila Maja da se ne meša u ljubavne veze! Anita ponovo čačka mečku, Luku opako ponizila: Navikao je na udarce! (VIDEO)

- Pa ne znam. Ja sam rekao i Aniti da mi je žao. U izolaciji ja ležim sa Anitom, a onda tu na metar od nas, bilo mi je teško i žao. Ta slika da sam živeo sa njom, da smo imali planove, zajedno ušli, a sad ona leži, a ja sa novom devojkom. Njen pogled mi je sinoć rekao da joj je krivo za sve. Zna da se ogrešila o mene. Ona je meni i rekla nešto kao šta smo doživeli. Ona je osoba koja nikad neće da prizna da je pogrešila - dodao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Navukao ga za sve pare: Filip mesec dana tvrdi da nije poljubio Teodore, a sad se opako izlanuo! Konačno priznao istinu (VIDEO)

Farma

Palo priznanje! Boža otišao da se pravda Eleni, pa ga sačekao hladan tuš: Ja sam ta koja je tebe koristila (VIDEO)

Domaći

ŠOK NAD ŠOKOVIMA: Aleksandra priznala da je već 5 meseci luda za Karićem, otkrila šta je osetila sa njegove strane! (VIDEO)

Farma

Ispala veka! Andrea u sukobu sa Snežom demantovala da je krala slatkiše, pozvala Luksa da je brani, a on SVE PRIZNAO (VIDEO)

Farma

Andrea na aparatima! Sale se vratio na sastanak, pa seo pored Nataše, ona gori od ljubomore (VIDEO)

Zadruga

Peja otvorio dušu o osećanjima prema Eni: Konačno priznao šta ga koči da bude sa njom, ona šokirala odlukom! (VIDEO)