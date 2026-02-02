AKTUELNO

Čudan je, ceo dan šeta krugove: Kačavendu i dalje niko ne može da ubedi da Janjuš nije odlepio za njom, ali je više ne zanima! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

U Šiša Baru voditelj Darko Tanasijević ugostio je Milenu Kačavendu koja je govorila o svim gorućim temama u Beloj kući.

- Ono što mi je zanimljivo jeste tvoj odnos s Janjušem, šta se desilo? - upitao je Darko.

- Vanja je imala groznicu, prekinula sam Luku i pitala tebe: ''Je l' Vanja može da ode u hotel''. On je krenuo da urla na mene i pitao me što Vanja ne ide kući, a ja s tim nemam nikakve veze. On je tu poludeo i krenuo da baca sve - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam čuo od tebe da razlog urlanja nije Vanja već ljubomora? - upitao je Darko.

- Tako svi komentarišu. On je u zezanju rekao navodno da treba cele noći da sluša o k*rvanjskim postupcima Milene Kačavende. Iskreno, meni je delovalo da je reakcija na Mikija, to ne mislim samo ja već deset ljudi - rekla je Milena.

- Ispada kao da te on pravio blesavom, a sad je ljubomoran - rekao je Darko.

- Ja ne mogu da definišem moj odnos prema njemu jer sam posvećena ljudima s kojima sam bliska, ali sam primetila da je naš odnos drugačiji. Kada sam direktno priznala da imam simpatije, on se distancirao. Mnogo se danas rašetao, ceo dan je vrteo krugove što mi je jako čudno jer nikad pre nije šetao - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta misliš o Anđelu? - upitao je Darko.

- Posle klipa s Mikija se vraća na to da ja kad popijem to radim, ali ja i kad se zarakijam onda legnem da spavam. Nije to dopisivanje s nekim mesec dana već on meni iz vedra neba piše gluposti. Janjuš me napao da sam ga ja digla, a on je sedeo u ćošku - otkriva Milena.

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

