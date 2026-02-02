AKTUELNO

Domaći

Crna mamba pustila otrov: Maja nikad surovija prema Alibabi, žestoko oplela po vezi Luke i Anite! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Majom Marinković o svim aktuelnim dešavanjima u Beloj kući.

- Ja ću sad da kažem nešto jer nisam neko ko je terao niti sam želela da on mene brani po svaku cenu. On kad me brani to prebacuje, govorila sam da to iskreno radi, a mislim da je lažno. Ja moram da se složim da Teodora Delić juče lepo rekla, da veruje da se u afektu izgovaralo to, ali nikad nisam rekla da verujem u nameru da je neko ubio svoje dete. Ja sam u svađi govorila sve i svašta i nemam takvu nameru, a to prepisujem afektivnom stanju. Asmin je jako kvaran, nije čuo šta sam rekla, a već prebacuje. Ispada bezobraan, dva dana za redom me je ivređao, a svakome ću da uzvratim duplo gore. On kaže da se ponižava zbog mene, ali je to njegov problem jer ne može da skapira činjenicu da me ne interesuje - govorila je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- U kom pravcu će da se razvija tvoj i Asminov odnos? - pitao je voditelj.

-- On je meni isti Bilal u svakom smisli. Način govora, "ja mogu sve, ženi kažem da sedne", gde to ima? Asmin ima manire, ali ima i pogadne posvke koje su morbdne. On je meni rekao da sam dotakla dno i da ću to da vidim u junu, a mora da shvati da mene to ne zanima. Ja sam imala situacije kakve oni mogu da sanjaju i narod me je upoznao najgoru i najbolju. Nisam neko koga podrška i pokloni mogu da motivišu. Dotakao je dno on i ljudi koji su u stanju da prodaju ono što se ne prodaje. Ja ovde nisam došla da govorim o svojoj porodicu. Ne mogu da se porede moji i njihovi blamovi - pričala je Maja.

- Anita ludi zbog tebe i kaže da namerno ostavljaš prostor da svi misle da se sviđaš Luki? - dodao je Darko.

- Ja sam njihovu vezu od prvog dana procenila. Ja sam brutalno komentarisala Anđelovu i njenu vezu, pa su me gazili i kako god okreneš ne valjaš. Ja sam podržala njihovu vezu, kad se svađaju sam joj prilazila i bila sam tu. Bezobrazno je da me upleće u taj odnos, a ja ne radim ništa. Ja znam da se nisam petljala u taj ondos, a ne mogu da lečim nečije nepoverenje i ljubomoru jer nisam doktor - pričala je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

