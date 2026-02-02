AKTUELNO

Domaći

Goreće Elita zbog njegovih reči: Đukić priznao da ga Boginja bukvalno ljubi na silu, pa poslao brutalnu poruku Lores! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

U Šiša Baru voditelj Darko Tanasijević ugostio je Filipa Đukića koji je progovorio o svim gorućim temama u Beloj kući.

- Filipe, da li si došao sebi? - upitao je Darko.

- Nisam, mnogo toga se izdešavalo i još mi treba vremena da se oporavim - rekao je Filip.

- Misliš li da se Boginja nada nekom odnosu? - upitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pa mislim, ali sam se izjasnio. Ja nisam pio zadnje dve ili tri žurke, totalno sam se svesno ljubio s njom. Ona mene krene da poljubi, neću sigurno da je gurnem i da joj kažem: ''Aj pali''. Ne mogu na silu da kažem da ne mislim na devojku spolja, kad mislim - rekao je Filip.

- Je l' stvarno misliš da tebe napolju čeka devojka koju ti pozdravljaš, a u to vreme imaš s*ks sa svim učesnicama? - upitao je Darko.

- Ja s tom devojkom nikad nisam bio, ali ona naravno ima pravo da radi šta hoćeš. Ja ću s njom sigurno popričati napolju, moraću ukoliko ona bude htela. Meni se to u životu nije desilo, sa tom devojkom se nisam poljubio nijednom - rekao je Filip.

- Kako ti deluje veza Anite i Luke? - upitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Delovalo mi je do nominacija da ga konstantno guši, on voli da komunicira sa ljudima i zeza se. Ona ima strah od ostavljanja, zato se uvek prilagođavala partnerima. Kao tinejdžeri su i to mi je gotivno, mislim da Luka pokušava da skrene priču s problema jer je s Aneli radio totalno drugačije i videli smo šta se dešavalo - rekao je Filip.

- Šta misliš o tome što je Aneli optužila Asmina da je hteo da ubije njihovo dete? - upitao je Darko.

- Totalna glupost, ne sviđa mi se kod nje što od sebe pravi žrtvu - rekao je Filip.

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: N.Panić

