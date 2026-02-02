Spisak postoji! Bora Santana doneo listu ljudi koje je Matora izdala, a na njoj su imena 41 osobe! (VIDEO)

Brutalna osveta!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Borom Santanom u "Šiša baru" o haosu koji je imao poslednih par dana i žestokom sukobu koji je imao sa Anastasijom Brčić.

- Ja sam se sa leve strane stola posvađao sa 18 ljudi i sa njima ne pričam, to nikad nisam doživeo. Ne mogu da se oporavim zbog onog pljuvanja. Bio sam ljubomoran i besan jer se sakrila kao bila je bolesna, a onda i dobacivanje... Prebacilo me je. Nikad to ne bih uradio, prvi put sam pljunuo čoveka. Mi falimo jedno drugome, ja to vidim kad je pogledam. Ovo me je osvestilo i za boljni život, a to je da mi ništa dobro neće doneti da se svađam sa bivšom ženom i njenim novim partnerom. Ovde mi se sve otvorilo, pozvao sam Murata i rekao sam da sam prenaglio i čestitao mu. Rekao sam mu da bude sa njom ako se sviđaju, a ja ću da istrpim i torture neće doživeti. Neću da se mešam jer sam se loše osetio kad su rekli da se mene plaše. Meni je to gore nego ne znam šta da su mi rekli. Meni je ovo mnogo teško palo i ne daj Bože snimak da sam video - rekao je Bora.

- Iz rijalitija od prve do ove sezone ima bar 40 njih koje je zaj*bala. Donela sam spisak "Matora i prijatelji iz rijalitija", to su ljudi sa kojima se družila, pila, jela i veličala, a ima sigurno neko koga sam zaboravio. Luna Đogani znamo sve, Marko, Teodora Džehverović tuča i sve, a kad je videla da je favorit kuvanje, Anđelo sve znaš. David, pa Dalila kuvanje, sa Majom se zbog Sanje posvađala, Čorba emisije i kuvanje, Šebez i Mlađa plakala za Anitu, a sad smuvala Draganu, Gastoz rekao da mu je najlepše što je ovde video ko je Matora, Stefan Karić i misliš da mu ribe nije muvala? Kumovi Đedović i Tami je l' su oni nenormalni? Ovo je već 18 ljudi. Kačavenda i ko je koga izdao za 10.000 evra? Ljubu Pantović više nikad ne pozdravlja, muž i Švedska. Krofak, Aneli, Sandra Rešić, Rialda, Ena, Janjuš, Munja, Ana Spasojević i trojke i dvojke. Za ovo nisam nikad rekao ali Jelena Pešić i Mladen su ljudi na nju. Lepog Miću izdala, Žana i MC Aleks, ovo je 41, a sigurno nisam sve... Drugare iz detinjstva nisam smeo ni da pišem - govorilaje Bora.

Autor: A. Nikolić