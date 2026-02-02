AKTUELNO

U 50 godina se izblamirala kao niko: Janjuš unakazio Kačavendu! Uništio je zbog pijanog bauljanja i katastrofalnih afera koje ređa utorkom! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Marko Janjušević Janjuš u "Šiša baru" žestoko je opleo po Mileni Kačavendi zbog njenog ponašanja i optužbi da je ljubomoran na njene afere sa drugim muškarcima.

On ne bi bio u vezi, ali bi u kombinaciji: Uroš uveren da Bora Santana ne može bez njega! Nikad takvu povezanost nije osetio i kaže da je obostrano! (

- Dosta sam bio blag, još hoće da mi prepišu da sam ljubomoran. Mislim da se žena od 50 godina izblamirala kako niko ne može. Pila je, unosili je kao trosed pijanu. Svrstao sam je u bliže osobe i pokušavao da objasnim njoj da radi stvari koje nisu dobre. Svoja sr*nja hoće da prebace na druge, a to ne postoji. Kakvo je to ponašanje žene od 50 godina kad se napije? Katastrofa. Ona kad se napije nema pojam šta radi. Njoj da puste dva klipa kako pada ovde cela kuća da je sprda do kraja rijalitija. Ona priča da joj je Anđelo slao k*rac, a kome će da dokaže da je htela da ga navuče? Šta smo mi veverice, a ovo su devedesete? Ja pričam kako jeste, a sa njom sam bolji nego sa Anđelom. Čovek je sprda, narod je sprda i ništa ne priča kako jeste. Ona se tri meseca sa njim valjala po krevetu, pa joj dunulo da kaže da je slao poruke kako hoće da je j*be. Mene blam i da komentarišem - govorio je Janjuš.

- Je l' u pravu Bebica kad kaže da je ona utorak baba? - pitao je Darko.

Čudan je, ceo dan šeta krugove: Kačavendu i dalje niko ne može da ubedi da Janjuš nije odlepio za njom, ali je više ne zanima! (VIDEO)

- Neću to da kažem, ali loše se ponaša kad popije. Bitno je da ona kaže da sam ja izgorela od ljubomore - rekao je Janjuš.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

