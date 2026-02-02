Razočarala me: Ivan i dalje ne dolazi sebi zbog Aneli, ali priznao da bi u Eliti 9 voleo da vidi Kačavendin s*ks! (VIDEO)

U Šiša Baru voditelj Darko Tanasijević ugostio je Ivana Marinkovića koji je progovorio o gorućim temama u Beloj kući, ali i o prijateljstvu s Aneli Ahmić.

- Šta misliš o Luki i Aniti? - upitao je Darko.

- Bili su hit kad smo ono veče očekivali da će oni stvarno raskinuti nakon onog šamara, a ja posle razmišljam: ''Je l' si normalan Ivane?''. Šta god da se desi, nema tu i samo da su zajedno - rekao je Ivan.

- Maji smeta što je prozivaš zbog druženja s Aneli - rekao je Darko.

- Maja bi meni odgovorila da ima neki argument s kojim bi odbranila to drugarstvo. Sad ima priča da je Jovana otkrila da su Slađa Poršelina i Car zajedno, ali mislim da se onda Maja pomirila s Aneli da bi bocnula Cara. Zato ona meni ne može ništa da kaže kad zameram to prijateljstvo - rekao je Ivan.

- Zbog čega Aneli tako radikalno i žustro reaguje na tvoje kritike i stavove? - upitao je Darko.

- Stvarno ne znam kako da nekada opišem koliko sam razočaran. Čudan je neki osećaj jer ona ima u sebi nezahvalnost i ozbiljan je lažov. Ona zna da nije u pravu, ali se busa i breca. Anđelo nikad nije stalo iza nje, a to me boli što me tako lako izdala - rekao je Ivan.

- Kakvo je lice Anđelo pokazao u ovom slučaju s Milenom? - upitao je Darko.

- Najgore, to je čovek kog organski ne mogu da smislim. Vidim da on nije siguran u ovo što radi jer je sve što radi klasična foliraža - rekao je Ivan.

- Zbog čega puca tikva Kačavende i Janjuša? - upitao je Darko.

- Janjuš odaje utisak da je ljubomoran, ali ja ne polazim od toga. Kačavenda nema kud, ima priču sa Janjušem i Mikijem, gde će dalje? Još samo njen s*ks nismo gledali - rekao je Ivan.

Autor: N.Panić