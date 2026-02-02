Tvrdim da bi mu napolju razvalio anus: Matora bluje vatru zbog Borine liste ljudi koje je ona izdala! Zapretila sočnim tajnama iz njegovog braka sa Milicom! (VIDEO)

Matora uzvraća udarac, odgovorila na Borin spisak ljudi koje je ona izdala

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" ugostio je Jovanu Tomić Matoru koja je komentarisala aktuelna dešavanja u Beloj kući. Ona je na samom početku pričala o listi ljudi koju je ona izdala, a Bora Santana je sastavio.

- On baš zna moje prijatelje iz Železnika. Bora i ja nismo odrasli zajedno, nismo išli zajendo u školu, niti smo imali isto društvo. Neka je on meni živ i zdrav, neka su živi i zdravi ti drugari. Ja ne stignem sa mojim ljudima i porodicom da se vidim, a ne sa rijaliti drugovima. Očigledno sam mu jako inspirativna. Sve na stranu, ali da sam doživela da Džumi ulazi u odabrane, a on da kaže: "Mrš, j*bala te gazdarica", a kad je video Ivana i Draganu rekao je Džumiju da nije tako mislio. Dragana je mnogo surovija, rekla mu je da ne maršira kera, a onda mu kao prilazi da mu daje da jede. Taj čovek je ljubomoran kad ja dobijem budžet, pita me koliki mi je honorar i da li imam pivo. Šta njega boli briga? Neka sam ja odrukala tih 41, a on je uremio troje u koje za zaklinje, Filipa, Maju i Minu, a onda kaže da se ne seća i da to nije pričao. On je ovde ispričao najgore o njima, a svi rade isto kao ja i neće da mu uzimaju za zlo jer je prolupao. On da bi sebe izdigao unižava druge ljude. Dečko je oboleo. Ja kad sam imala frustracije, a njegovo nema veze sa Milicom Kemez. On priča da je moj otac hteo da ubije Anitu i porodicu, a sve i da je bio ljut nikad nije rekao da će da ide nekog da ubije, a to je isto kao što je Aneli rekla za Asmina - govorila je Matora, pa nastavila:

- Mogu ja da pričam šta znam o njegovom odnosu sa Milicom, a onda je rekao da će on da napravi ispovest. Čula sam da je svašta radio, bile su i prepiske... On je sam rekao da će da napiše svoju ispovest i da će sve da ispriča kakav je bio. Neću da pričam, ne pucam iz prazne puške, ali bolje tima da se bavi nego da piše spisak koga sam izdala. Top mi je njegovo druženje sa Urošem, videla sam kako ga mazi po nozi, sprema mu da jede. Bliži mu je odnos sa njim nego sa Anastasijom. Ja tvrdim da bi mu napolju razvalio anus. Neka se zapita šta radi sa Urošem - rekla je Matora.

Autor: A. Nikolić