BURNA NOĆ! Bora pokazao CRNU LISTU Matorinih bivših prijatelja koje je izdala, Asmin najavio da Aneli ODUZIMA DETE, Boginja PONIŽENA kao niko do sad, a ona je ZAUVEK NAPUSTILA Elitu!

Bilo je mnogo raskrinkavanja i interesantnih dešavanja.

Sinoć se u "Eliti 9" održalo izbacivanje, a pre samog izbacivanja voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa pojedinim učesnicima. Prva je "Šiša bar" posetila Anita Stanojlović.

- Da li su strasti sa Lukom uspele da se smire? - pitao je Darko.

- Jesu, baš mi je žao što sam ga udarila. Ne znam kako je u njegovoj glavi, verovatno je navikao na udarca i ovo mu nije ništa, ali ja nikad nisam udarala osobu sa kojom sam u vezi. On do sad ništa nije uradio da sam ja videla ili osetila, ali kad sam ga udarila više sam izludela jer su me drugi ljudi provocirali. Ja pokušavam da mi bude svejendo, ali nije. Juče je Janjuš rekao da Luki ne treba takva devojka, mene to poremeti. Svi juče na nominacijama su zamerili udarac, a niko nije pohvalio da je u ovoj vezi bolji nego u prethodnoj - rekla je Anita.

- Da li ti je čudno što se on nikad izvinio tvojoj porodici jer je tebe vređao u toj svađi? - pitao je voditelj.

- Nije i ne treba jer da ga ja nisam udarila ne bi došlo do toga. Ne bi bilo logično da mi nije uzvratio na to. Luka nema to u sebi i uvek misli da je u pravu koja god svađa da je bila u pitanju. On kad kaže da sam u pravu kaže to samo da ga ne bih smarala - pričala je Anita.

- Koliko je Maja kvarna kad je u pitanju tvoj odnos sa Lukom? - pitao je Darko.

- Kvarna je jer mi to ne bi rekla sa strane jer nisam ja započela tu temu nego Asmin i Dača, a napala je mene. Ostavila je prostora da je on sa mnom u vezi, a da mu se ona sviđa i dalje. Ja to očekujem od Maje u svakom trenutku i ne bi bila ona Maja da se meša u ljubavne veze. Ja to ne osećam sa Lukine strane - govorila je ona.

U Šiša Baru voditelj Darko Tanasijević ugostio je Asmina Durdžića koji je progovorio o skandaloznim optužbama Aneli Ahmić da je on hteo da ubije svoju mlađu ćerkicu.

- Asmine, kako reaguješ na Aneline optužbe da si hteo da ubiješ nju i Noru? - upitao je Darko.

- To su sve laži, ne znam kako dođe na tu ideju da izjavi da sam ja hteo da ubijem moju Noru. Ja nikada pred njom nisam reč povisio što je i ona sama rekla, pa ja sve uvek priznam. Kako može da ide ceo dan za mnom i da mi priča: ''Ubi*co''. Ja imam strah da odvedem Noru na dva dana u Sarajevo jer bi ona slagala da sam tukao dete ili nešto. Ona je veliki monstrum i lažov. Ja sam se povukao i ništa ne pričam i ne radim zbog Nore, najgori smo roditelji na svetu i ja sam toga svestan dok ona nije - rekao je Alibaba.

- Imaš li želju da uzmeš Noru? - upitao je Darko.

- Naravno da želim. Prvo idem kod Site u Sarajevo da popričam s njom, a onda idem kod sudskog veštaka da utvrde da li je Aneli normalna i da li može da čuva dete. Nisam hteo da ikada dete odvajam od mame, ali moje dete više ni dan neće odrastati u porodici Ahmić. Meni mnogo fali Nora, želim da je dovedu ovde i da je vidim na sat dva. Videli ste kako je reagovala na Aneli posle Elite 7 i 8, kao da je videla stranca. Ja sam s Aneli uništio sebi ceo život, radio sam od jutra do mraka da budem što manje vremena s njom. Upao sam u depresiju, Aneli samo sedi i trese nogom, a onda te napada. Kada je ona pokazala slabost, ja sam bio uz nju i dizao je dok bi ona mene gazila nmajstrašnije - rekao je Alibaba.

Vodtelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Lukom Vujovićem u "Šiša baru" o njegovom odnosu sa Anitom Stanojlović koji iz dana u dan ima sve više problema i žestokih sukoba.

- Ostavio si utisak na kraju nominacija kad si iskreno reagovao za Jovanu, Maju i Milana. Koliko te je on razočarao? - pitao je Darko.

- Naravno da me je razočarao. Sale Luks je ostavio Aneli, ali ima argument jer smo se vređali, a Aneli mu to nije izgovorila. Maja i Jovana ostavljaju Aneli, a sa njom su na sudu, Milan isto ostavio Aneli. Rekao je ne provodimo zadnjih mesec dana zajedno, a šta ja treba da sedim sa njim i Anđelom? Uvek sam mu davao pivo jer sa mislio da je nov i da ne može da stigne, a za Novu godinu od 12 piva nije mi dao nijedno. Posle se izvinio, ali sam tad već neke stvari znao. Juče je pozdravio moju porodicu, a ostavio Aneli koja mi je izvređala majku - pričao je on.

- Kakvi su pogledi sinoć sa Aneli? - pitao je Darko.

- Pa ne znam. Ja sam rekao i Aniti da mi je žao. U izolaciji ja ležim sa Anitom, a onda tu na metar od nas, bilo mi je teško i žao. Ta slika da sam živeo sa njom, da smo imali planove, zajedno ušli, a sad ona leži, a ja sa novom devojkom. Njen pogled mi je sinoć rekao da joj je krivo za sve. Zna da se ogrešila o mene. Ona je meni i rekla nešto kao šta smo doživeli. Ona je osoba koja nikad neće da prizna da je pogrešila - dodao je Luka.

U Šiša Baru voditelj Darko Tanasijević ugostio je Milenu Kačavendu koja je govorila o svim gorućim temama u Beloj kući.

- Ono što mi je zanimljivo jeste tvoj odnos s Janjušem, šta se desilo? - upitao je Darko.

- Vanja je imala groznicu, prekinula sam Luku i pitala tebe: ''Je l' Vanja može da ode u hotel''. On je krenuo da urla na mene i pitao me što Vanja ne ide kući, a ja s tim nemam nikakve veze. On je tu poludeo i krenuo da baca sve - rekla je Milena.

- Ja sam čuo od tebe da razlog urlanja nije Vanja već ljubomora? - upitao je Darko.

- Tako svi komentarišu. On je u zezanju rekao navodno da treba cele noći da sluša o k*rvanjskim postupcima Milene Kačavende. Iskreno, meni je delovalo da je reakcija na Mikija, to ne mislim samo ja već deset ljudi - rekla je Milena.

- Ispada kao da te on pravio blesavom, a sad je ljubomoran - rekao je Darko.

- Ja ne mogu da definišem moj odnos prema njemu jer sam posvećena ljudima s kojima sam bliska, ali sam primetila da je naš odnos drugačiji. Kada sam direktno priznala da imam simpatije, on se distancirao. Mnogo se danas rašetao, ceo dan je vrteo krugove što mi je jako čudno jer nikad pre nije šetao - rekla je Milena.

Dača Virijević otkrio je Mini Vrbaški da je Luka Vujović svojim izlaganjima najviše ukanalio Anitu Stanojlović i potvrdio njenu navodnu aferu s Reljom Popovićem.

- On je nju ukanalio najviše, Luka. Usr*o je kao niko, usr*o - rekao je Dača.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Majom Marinković o svim aktuelnim dešavanjima u Beloj kući.

- Ja ću sad da kažem nešto jer nisam neko ko je terao niti sam želela da on mene brani po svaku cenu. On kad me brani to prebacuje, govorila sam da to iskreno radi, a mislim da je lažno. Ja moram da se složim da Teodora Delić juče lepo rekla, da veruje da se u afektu izgovaralo to, ali nikad nisam rekla da verujem u nameru da je neko ubio svoje dete. Ja sam u svađi govorila sve i svašta i nemam takvu nameru, a to prepisujem afektivnom stanju. Asmin je jako kvaran, nije čuo šta sam rekla, a već prebacuje. Ispada bezobraan, dva dana za redom me je ivređao, a svakome ću da uzvratim duplo gore. On kaže da se ponižava zbog mene, ali je to njegov problem jer ne može da skapira činjenicu da me ne interesuje - govorila je Maja.

- U kom pravcu će da se razvija tvoj i Asminov odnos? - pitao je voditelj.

- On je meni isti Bilal u svakom smisli. Način govora, "ja mogu sve, ženi kažem da sedne", gde to ima? Asmin ima manire, ali ima i pogadne posvke koje su morbdne. On je meni rekao da sam dotakla dno i da ću to da vidim u junu, a mora da shvati da mene to ne zanima. Ja sam imala situacije kakve oni mogu da sanjaju i narod me je upoznao najgoru i najbolju. Nisam neko koga podrška i pokloni mogu da motivišu. Dotakao je dno on i ljudi koji su u stanju da prodaju ono što se ne prodaje. Ja ovde nisam došla da govorim o svojoj porodicu. Ne mogu da se porede moji i njihovi blamovi - pričala je Maja.

- Anita ludi zbog tebe i kaže da namerno ostavljaš prostor da svi misle da se sviđaš Luki? - dodao je Darko.

- Ja sam njihovu vezu od prvog dana procenila. Ja sam brutalno komentarisala Anđelovu i njenu vezu, pa su me gazili i kako god okreneš ne valjaš. Ja sam podržala njihovu vezu, kad se svađaju sam joj prilazila i bila sam tu. Bezobrazno je da me upleće u taj odnos, a ja ne radim ništa. Ja znam da se nisam petljala u taj ondos, a ne mogu da lečim nečije nepoverenje i ljubomoru jer nisam doktor - pričala je Maja.

U Šiša Baru voditelj Darko Tanasijević ugostio je Borislava Terzića Terzu koji je progovorio o gorućim temama u Beloj kući.

- Terza sinoć je bilo žestoko između tebe i Aneli - rekao je Darko.

- S njom možeš kako hoćeš, jedan dan dobra, a jedan dan loša. Ovo su toliko monstruozne stvari koje je ona izgovorila za Asmina, to je strašno. Toliko je loš čovek i kvarna, zgadila mi se. Sinoć sam bio grub, ali u ovoj sezoni je dotakla dno dna - rekao je Terza.

- Šta misliš o Aniti i Luki? - upitao je Darko.

- Mislim da Luka i dalje gaji emocije prema Aneli, ona je pitala mene i Sofiju: ''Šta da kažem Luki na nominacijama?''. Zamisli tu uopšte nema ljubavi, imaju isti interes. Iza njega stoji sasvim drugo lice i to je to - rekao je Terza.

- Je l' ispao u pravu Milan sinoć? - upitao je Darko.

- Ne, klasičan fanatik. On ne pozdravlja brata i majku nego Karića. On ima 41 godinu i totalno je pogubljen - rekao je Terza.

- Šta misliš o Kačavendi i Janjušu? - upitao je Darko.

- Mislim da se Janjuš samo dobro zabavlja, a Kačavenda je odlepila. Ona ide i svima priča da je on odlepio za njom, želi da nametne tu priču. Ona se ozbiljno izblamirala onom pričom za Anđela, tu je ispala donja. Ne znam šta joj se dešava, ozbiljno se primila i prija joj ovo - rekao je Terza.

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" ugostio je Uroša Stanića koji je na samom početku otkrio da se poljubio sa Lukom Vujovićem.

- Pao je poljubac, i drugi je dogovoren za utorak. Jutros su Anite i Luka imali s*ksualni odnos, išao sam da vidim i on ima ozbiljnu mašinu. Ja sam zinuo i ostao u šoku, premašio je moja očekivanja - rekao je Uroš.

- Kako imaš opet dobar odnos sa Borom? - pitao je voditelj.

- Njemu prija moja energija i on ne može bez mene. Ja nikad nisam imao takvu energiju i povezanost sa nekim muškarcem, to je obostrano. Prijamo jedno drugome, masiramo se, ne želim da mu pravim ljubomorne scene i ispade jer je u lošoj situaciju i moju emociju sam stavio postrani. Očigledno je da ne može bez mene i da mu prijam. Ove godine sam fatalan po muškarce. On ne bi bio sa mnom u vezi, ali bi imao kombinaciju - rekao je Stanić.

- Šta se dešava u odnosu Hane i Neria? - pitao je Darko.

- Taj odnos je lakrdija. Cmaču se u poslednje vreme, ali je sve to usiljeno. Oni problem imaju dve godine, a to ne može da se reši u dva dana. Dobili su dva negativna pitanja i sad je sve zaustavljeno i samo cmakanje. Mislim da nema emocije i da će do kraja rijalitija da se raspadnu - rekao je on.

U Šiša Baru voditelj Darko Tanasijević ugostio je Filipa Đukića koji je progovorio o svim gorućim temama u Beloj kući.

- Filipe, da li si došao sebi? - upitao je Darko.

- Nisam, mnogo toga se izdešavalo i još mi treba vremena da se oporavim - rekao je Filip.

- Misliš li da se Boginja nada nekom odnosu? - upitao je Darko.

- Pa mislim, ali sam se izjasnio. Ja nisam pio zadnje dve ili tri žurke, totalno sam se svesno ljubio s njom. Ona mene krene da poljubi, neću sigurno da je gurnem i da joj kažem: ''Aj pali''. Ne mogu na silu da kažem da ne mislim na devojku spolja, kad mislim - rekao je Filip.

- Je l' stvarno misliš da tebe napolju čeka devojka koju ti pozdravljaš, a u to vreme imaš s*ks sa svim učesnicama? - upitao je Darko.

- Ja s tom devojkom nikad nisam bio, ali ona naravno ima pravo da radi šta hoćeš. Ja ću s njom sigurno popričati napolju, moraću ukoliko ona bude htela. Meni se to u životu nije desilo, sa tom devojkom se nisam poljubio nijednom - rekao je Filip.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Borom Santanom u "Šiša baru" o haosu koji je imao poslednih par dana i žestokom sukobu koji je imao sa Anastasijom Brčić.

- Ja sam se sa leve strane stola posvađao sa 18 ljudi i sa njima ne pričam, to nikad nisam doživeo. Ne mogu da se oporavim zbog onog pljuvanja. Bio sam ljubomoran i besan jer se sakrila kao bila je bolesna, a onda i dobacivanje... Prebacilo me je. Nikad to ne bih uradio, prvi put sam pljunuo čoveka. Mi falimo jedno drugome, ja to vidim kad je pogledam. Ovo me je osvestilo i za boljni život, a to je da mi ništa dobro neće doneti da se svađam sa bivšom ženom i njenim novim partnerom. Ovde mi se sve otvorilo, pozvao sam Murata i rekao sam da sam prenaglio i čestitao mu. Rekao sam mu da bude sa njom ako se sviđaju, a ja ću da istrpim i torture neće doživeti. Neću da se mešam jer sam se loše osetio kad su rekli da se mene plaše. Meni je to gore nego ne znam šta da su mi rekli. Meni je ovo mnogo teško palo i ne daj Bože snimak da sam video - rekao je Bora.

Santana je potom objavio spisak imena učesnika prošlih sezona koje je Matora izdala.

- Iz rijalitija od prve do ove sezone ima bar 40 njih koje je zaj*bala. Doneo sam spisak "Matora i prijatelji iz rijalitija", to su ljudi sa kojima se družila, pila, jela i veličala, a ima sigurno neko koga sam zaboravio. Luna Đogani znamo sve, Marko, Teodora Džehverović tuča i sve, a kad je videla da je favorit kuvanje, Anđelo sve znaš. David, pa Dalila kuvanje, sa Majom se zbog Sanje posvađala, Čorba emisije i kuvanje, Šebez i Mlađa plakala za Anitu, a sad smuvala Draganu, Gastoz rekao da mu je najlepše što je ovde video ko je Matora, Stefan Karić i misliš da mu ribe nije muvala? Kumovi Đedović i Tami je l' su oni nenormalni? Ovo je već 18 ljudi. Kačavenda i ko je koga izdao za 10.000 evra? Ljubu Pantović više nikad ne pozdravlja, muž i Švedska. Krofak, Aneli, Sandra Rešić, Rialda, Ena, Janjuš, Munja, Ana Spasojević i trojke i dvojke. Za ovo nisam nikad rekao ali Jelena Pešić i Mladen su ljudi na nju. Lepog Miću izdala, Žana i MC Aleks, ovo je 41, a sigurno nisam sve... Drugare iz detinjstva nisam smeo ni da pišem - govorilaje Bora.

U Šiša Baru voditelj Darko Tanasijević ugostio je Anđela Rankovića koji je progovorio o svađi sa Milenom Kačavendom, a potom je i žestoko oblatio.

- Zbog čega ste se ti i Aneli posvađali? - upitao je Darko.

- Nismo, ona se samo naljutila malo i nismo puno komunicirali, ali što se mene tiče ništa se nije promenilo - rekao je Anđelo.

- Da li se Mileni vratio bumerang koji je bacila u tvom pravcu? - upitao je Darko.

- Jeste, shvatio sam nove stvari osim onih što sam pričao za nju. Ona je u stanju da me gleda u oči i laže, to je strašno. Slagala je da se nismo čuli na video-poziv, onda je slagala za sliku i sad se povlači. Jako je bezobrazna, rekao sam joj da ide tužba za sve. U njenoj nemoći, ona je krenula da vređa mene, majku i moju porodicu. Ovaj gore sve gleda i svakom će se vratiti loše - rekao je Anđelo.

- Šta misliš o Janjušu i njoj? - upitao je Darko.

- Ne znam samo kako ima priču pre 20 dana da je zaljubljena u Janjuša, a onda sinoć priča da joj se sviđa Miki. Vidimo u kakvom je zanosu sa muškarcima kad popije, tako da nema pravo više ništa da kaže Aneli. Šta da kažem? P*rno baka, njoj je top da ispadne da se takmiče Janjuš i Miki oko nje - rekao je Anđelo.

Marko Janjušević Janjuš u "Šiša baru" žestoko je opleo po Mileni Kačavendi zbog njenog ponašanja i optužbi da je ljubomoran na njene afere sa drugim muškarcima.

- Dosta sam bio blag, još hoće da mi prepišu da sam ljubomoran. Mislim da se žena od 50 godina izblamirala kako niko ne može. Pila je, unosili je kao trosed pijanu. Svrstao sam je u bliže osobe i pokušavao da objasnim njoj da radi stvari koje nisu dobre. Svoja sr*nja hoće da prebace na druge, a to ne postoji. Kakvo je to ponašanje žene od 50 godina kad se napije? Katastrofa. Ona kad se napije nema pojam šta radi. Njoj da puste dva klipa kako pada ovde cela kuća da je sprda do kraja rijalitija. Ona priča da joj je Anđelo slao k*rac, a kome će da dokaže da je htela da ga navuče? Šta smo mi veverice, a ovo su devedesete? Ja pričam kako jeste, a sa njom sam bolji nego sa Anđelom. Čovek je sprda, narod je sprda i ništa ne priča kako jeste. Ona se tri meseca sa njim valjala po krevetu, pa joj dunulo da kaže da je slao poruke kako hoće da je j*be. Mene blam i da komentarišem - govorio je Janjuš.

- Je l' u pravu Bebica kad kaže da je ona utorak baba? - pitao je Darko.

- Neću to da kažem, ali loše se ponaša kad popije. Bitno je da ona kaže da sam ja izgoreo od ljubomore - rekao je Janjuš.

U Šiša Baru voditelj Darko Tanasijević ugostio je Hanu Duvnjak koja je progovorila o problemima sa Neriom Ružanjijem, ali i o Aneli Ahmić.

- Hana, šta se dešava sa tobom i Neriom? - upitao je Darko.

- Zamera mi što mu stalno prebacujem neke stvari, ali sad je rešio da mi pruža pažnje više. Baš smo bili u rupi nekoj i nismo znali kako da izađemo iz nje - rekla je Hana.

- Je l' ste se umorili jedno od drugog? - upitao je Darko.

- Umorni smo od svega, ali najveći je problem što nam nije tu naša Aria. Mi se napolju nismo svađali, možda jednom mesečno. Videli smo oboje gde smo pogrešili, pričamo svaki dan o svemu. Ovde ljudi misle da sam samo ja ovde problem, ali naprimer Bora je dobar s Aneli i sluša je sve što on govori - rekla je Hana.

- Rekla si da je Aneli ubacila Neria u down kada mu je spomenula sestre, ali si ti rekla da ona laže. S kojom namerom je to uradila? - upitao je Darko.

- Ona zna da su mu sestre i baba bolna tačka. Njega je to stvarno pogodilo, ali ja znam da ona to radi da bi ga ućutkala - rekla je Hana.

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" pričao je sa Tanjom Boginjom o njenom odnosu sa Filipom Đukićem.

- Kako da ti srušim sneška? Pričao sam sa njim o tebi i pitao sam kako se tako ljubi sa tobom i kaže da neće vezu i pitao sam da li ti daje lažnu nadu, a on kaže: "Ona me poljubi na silu, ne mogu da kažem da neću" - rekao je Darko.

- Tako je bilo i kad su bili novinari, da sam ga prva ljubila. Ja sam baš danas pričala sa Anastasijom i mislim da ovo više neću da trpim. Mi smo se malopre za pabu držali za ruke i niko nikoga ne može na silu ni na šta da natera. On sve se vadi i kaže da ćemo da pričamo, a šta sam ja budala da čekam razgovor? Ja znam ko je devojka o kojoj on priča, lepa je kao lutka, ali sa mnom o tome nikad ne razgovara. Ja sam rekla da ovo sve može da me ohladi - govorila je Boginja.

- Je l' si toliko veliku emociju razvila? - pitao je voditelj.

- Jesam, valjda jer je zatvoren prostor. Mene je Filip porvredio kad je spavao sa drugom krevet pored mog, pa sam pričala sa Anđelom da bih skrenula emocije. Ja kad sam išla da pričam sa Lukom on mi se opet približio. On sve govori da mu prijam, ljubimo se, a onda ustaje za crnim stolom. Šta je teško da mi kaže? On kaže da će mi reći šta da očekujem, a šta ne, pa lakše bi mi bilo da mi kaže - dodala je Boginja, a onda otkrila šta misli o Bori i Anastasiji:

- Bora i Anastasija, ono poniženje i pljuvanje. Ona se baš ponižava i juče sam saznala da je devojka danas plakala. On je dao Pečenici hranu da joj odnese, a ona je to pojela. Ona pravi mene ludom, a drugarica sam joj. Prošli put je tako bilo da neće da se pomiri sa njim, a isto je počeo tako da joj se približava. Ona je pala psihički, nabio joj je komplekse i nema dan da mi ne kaže da se ugojila i sad niej dobro. Ona ne prestaje da jede - pričala je Boginja.

U Šiša Baru voditelj Darko Tanasijević ugostio je Ivana Marinkovića koji je progovorio o gorućim temama u Beloj kući, ali i o prijateljstvu s Aneli Ahmić.

- Šta misliš o Luki i Aniti? - upitao je Darko.

- Bili su hit kad smo ono veče očekivali da će oni stvarno raskinuti nakon onog šamara, a ja posle razmišljam: ''Je l' si normalan Ivane?''. Šta god da se desi, nema tu i samo da su zajedno - rekao je Ivan.

- Maji smeta što je prozivaš zbog druženja s Aneli - rekao je Darko.

- Maja bi meni odgovorila da ima neki argument s kojim bi odbranila to drugarstvo. Sad ima priča da je Jovana otkrila da su Slađa Poršelina i Car zajedno, ali mislim da se onda Maja pomirila s Aneli da bi bocnula Cara. Zato ona meni ne može ništa da kaže kad zameram to prijateljstvo - rekao je Ivan.

- Zbog čega Aneli tako radikalno i žustro reaguje na tvoje kritike i stavove? - upitao je Darko.

- Stvarno ne znam kako da nekada opišem koliko sam razočaran. Čudan je neki osećaj jer ona ima u sebi nezahvalnost i ozbiljan je lažov. Ona zna da nije u pravu, ali se busa i breca. Anđelo nikad nije stalo iza nje, a to me boli što me tako lako izdala - rekao je Ivan.

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" ugostio je Jovanu Tomić Matoru koja je komentarisala aktuelna dešavanja u Beloj kući. Ona je na samom početku pričala o listi ljudi koju je ona izdala, a Bora Santana je sastavio.

- On baš zna moje prijatelje iz Železnika. Bora i ja nismo odrasli zajedno, nismo išli zajendo u školu, niti smo imali isto društvo. Neka je on meni živ i zdrav, neka su živi i zdravi ti drugari. Ja ne stignem sa mojim ljudima i porodicom da se vidim, a ne sa rijaliti drugovima. Očigledno sam mu jako inspirativna. Sve na stranu, ali da sam doživela da Džumi ulazi u odabrane, a on da kaže: "Mrš, j*bala te gazdarica", a kad je video Ivana i Draganu rekao je Džumiju da nije tako mislio. Dragana je mnogo surovija, rekla mu je da ne maršira kera, a onda mu kao prilazi da mu daje da jede. Taj čovek je ljubomoran kad ja dobijem budžet, pita me koliki mi je honorar i da li imam pivo. Šta njega boli briga? Neka sam ja odrukala tih 41, a on je uremio troje u koje za zaklinje, Filipa, Maju i Minu, a onda kaže da se ne seća i da to nije pričao. On je ovde ispričao najgore o njima, a svi rade isto kao ja i neće da mu uzimaju za zlo jer je prolupao. On da bi sebe izdigao unižava druge ljude. Dečko je oboleo. Ja kad sam imala frustracije, a njegovo nema veze sa Milicom Kemez. On priča da je moj otac hteo da ubije Anitu i porodicu, a sve i da je bio ljut nikad nije rekao da će da ide nekog da ubije, a to je isto kao što je Aneli rekla za Asmina - govorila je Matora, pa nastavila:

- Mogu ja da pričam šta znam o njegovom odnosu sa Milicom, a onda je rekao da će on da napravi ispovest. Čula sam da je svašta radio, bile su i prepiske... On je sam rekao da će da napiše svoju ispovest i da će sve da ispriča kakav je bio. Neću da pričam, ne pucam iz prazne puške, ali bolje tima da se bavi nego da piše spisak koga sam izdala. Top mi je njegovo druženje sa Urošem, videla sam kako ga mazi po nozi, sprema mu da jede. Bliži mu je odnos sa njim nego sa Anastasijom. Ja tvrdim da bi mu napolju razvalio anus. Neka se zapita šta radi sa Urošem - rekla je Matora.

Voditelj Darko Tanasijević otišao je po nominovane takmičarke koje su ove nedelje bile Sunčica Bajić i Aneli Ahmić.

Kako su zajedno stigli u diskoteku, voditelj im je saopštio pravila igrice, a Sunčica je odnela pobedu i njoj su duplirani glasovi.

- Odlukom gledalaca Sunčica napušta Elitu - rekao je Darko.

Lepi Mića kao i svake nedelje okupio je takmičare kako bi igrali "Igru istine", a prvo pitanje postavio je Tanji Boginji.

- Kako se osećaš i da li si čula da je Filip rekao da ga ljubiš na silu? Kako se osećaš kao žena? - pitao je Mića.

- Ne mogu da verujem da jedan muškarac od 37 godina izjavi tako nešto. To je jako ružno. On se sa mnom drži, a onda za stolom nešto drugo i očigledno se plaši. Ja nisam mogla da verujem. Šta da pričam sa njim? Nemam šta da pričam kad neko može tako nešto da izjavi i to su gluposti. Kako to može da kaže? - rekla je Boginja.

Sunčica Bajić ove noći zauvek je napustila velelepno imanje u Šimanovcima, a ona je u studiju kod voditeljke Dušice Jakovljević priznala kako se oseća nakon ispadanja.

- Sunčice, kako si? - upitala je Dušica.

- Zbunjeno i razočarano. Koliko imam minuta da pričam jer ja mnogo volim da pričam? - upitala je Sunčica.

- Pa što nisi pričala u Eliti? - dodala je Dušica.

- Ne znam. Mislim da sam trebala više da napadam učesnike. Ostali su jako loši ljudi zbog kojih sam ja sada izašla, ti loši ljudi su Jovana advokatica, Anastasija i ono je stvarno monstruozno šta je devojka sebi dozvolila - rekla je Sunčica.

Mića je nastavio svoju "Igru istine" te je imao još pitanja za Boginju.

- Boginja, šta te povredilo kod Filipa? - upitao je Mića.

- To što je rekao na intervju da kao ja njega ljubim na silu - rekla je Boginja.

- Ja sam rekao da ti iniciraš poljupce, šta kao ne uhvatiš me za glavu? - upitao je Filip, a Boginja se smejala.

- Ja verujem Darku - rekla je Boginja.

- Ne moramo više da pričamo, veruj drugima i zabole me - rekao je Filip.

- Boginja ne znam kako ne shvataš da on ne želi tebe, je l' ti treba pet meseci da dokažeš neke stvari? - rekao je Janjuš.

- Mislim da Boginji odgovara ovo sa Filipom, ali mislim da on ne želi da bude s njom - rekao je Anđelo.

- Mene nervira kod njega što je on sad zalupio vrata i otišao. Za stolom priča jedno, a ovde drugo - rekla je Boginja.

- Ti se ne pitaš ništa, tu se pita on jedino - rekao je Anđelo.

Tokom "Igre istine" Lepi Mića želeo je da čuje od Milana Stojičkovića zbog čega je besan na Luku Vujovića i kako gleda na haos koji su sinoć imali.

- Rekao mi je da ostavim uvek nju. To što je ušao u vezu i ne odgovara mu, to je njegov problem. Nikoga u životu nisam prodao. Mene je sramota ovo da komentarišem - rekao je Milan.

- Došlo je pismo za Lukinu slavu da mi se izvini, a on me prvi zauzstavio da se izvini - dodala je Jovana advokatica.

Filip Đukić i Tanja Stijelja Boginja popričali su ispred Bele kuće o svom odnosu, a Filip joj je tada dao šansu da ona izabere da li će biti bliski ili ne obzirom da on ne želi da joj daje lažnu nadu.

- Ti odluči u kakvom odnosu hoćeš da budemo. Odluči da li želiš da blejimo bez intimiziranja i to je to - rekao je Filip.

- Praviš me debilom ovde - rekla je Boginja.

- Neću da ispadne da ja odlučujem i da te držim na stand by. Je l' hoćeš tako ili kako? - rekao je Filip.

- Ti misliš da sam ti ja ove što si igrate tako, kako da ne - rekla je Boginja.

- Ti donesi odluku, da ne ispadne da te ja držim na leru. Ne znam šta da uradim - rekao je Filip.

- Ništa, neću više da te ljubim na silu i to je to. Ti znaš šta si rekao kod Darka, dobro evo ja iniciram poljupce - rekla je Boginja.

- Nek bude da sam ja kriv što kad si prišla da me poljubiš, ja ti nisam rekao: ''Nemoj '' - rekao je Filip.

- Neću više da te ljubim i da te držim za ruku. Ostavio si me u Pabu da se borim sama - rekla je Boginja.

Bora Santana odlučio je da umeša prste i poradi na pomirenju Filipa Đukića i Maje Marinković.

- Dačo, mi njega sutra mirimo sa Majom i pravimo šou. Boginji ovo one odgovara i ona je u pravu, a u pravu je i on. Rekao je da nema intimizacije i prvo je rekla da može, a sad kaže da ne može. Đukiću, sutra te mirimo sa Majom. Ona hoće da se pomirite i da pričate kao nekad, zezanje i to. Đuka, stara ekipa je stara ekipa - govorio je Bora.

Autor: R.L.