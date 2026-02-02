OVO NEMA NIGDE! Sunčica ostavila Saleta za vođu, ON I ASMIN JE UNIŠTILI jezivim uvredama! (VIDEO)

Nezahvalno!

Nakon što je stiglo pismo Sunčice Bajić koja je ostavila za novog vođu Saleta Luksa, učesnici u pušionici su počeli da je ogovaraju.

- Čestitam Sale, je l' si progovorio sa njom dve reči - pitao je Asmin.

- Ne, ali sam obećao da je k*ram, ali nisam - rekao je Sale.

- Gle k*rvetine male. Nije me ni pozdravila, a davao joj šampone, j*bem li joj mamu - rekao je Asmin.

- Ja sam je video jednom kako cucla pastu za zube - rekao je Nerio.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.