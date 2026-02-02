AKTUELNO

Zadruga

OVO NEMA NIGDE! Sunčica ostavila Saleta za vođu, ON I ASMIN JE UNIŠTILI jezivim uvredama! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nezahvalno!

Nakon što je stiglo pismo Sunčice Bajić koja je ostavila za novog vođu Saleta Luksa, učesnici u pušionici su počeli da je ogovaraju.

Foto: TV Pink Printscreen

- Čestitam Sale, je l' si progovorio sa njom dve reči - pitao je Asmin.

- Ne, ali sam obećao da je k*ram, ali nisam - rekao je Sale.

- Gle k*rvetine male. Nije me ni pozdravila, a davao joj šampone, j*bem li joj mamu - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam je video jednom kako cucla pastu za zube - rekao je Nerio.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Pa ovo nema nigde! Ako pitate Maju, Kip Slobode su iz Njujorka premestili u London (VIDEO)

Zadruga

BIĆE OVO PAKLENA NEDELJA! Iva postavila NJU ZA NOVOG VOĐU, svi prebledeli! (VIDEO)

Zadruga

Stara ljubav zaborava nema: Sunčica nahvalila Murata, priznala da je i posle raskida uvek tu za nju! (VIDEO)

Domaći

Ona te napravila, a sad je pljuješ: Sunčica očitala Alibabi lekciju zbog vređanja Stanije, on hladan kao led! (VIDEO)

Farma

'PROFUKNJAČO I ISPUŠENA MUŠTIKLO' Puče bruka kakve nema: Sestre Rea i Elena se žestoko posvađale oko Luksa, pa se počastile JEZIVIM UVREDAMA (VIDEO)

Zadruga

Novi sukob Terze i Uroša TRESE Belu kuću, čašćavaju se jezivim uvredama! (VIDEO)