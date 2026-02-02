A ti kad si stenjao po rehabu i skakali ti do plafona... Janjuš se ŽALIO Toši da ne može da spava OD S*KSA LUKE I ANITE, Vujović mu zapušio usta! (VIDEO)

Od njih ne može oka da sklopi.

Marko Janjušević Janjuš žalio se danas Toši da su mu se Luka Vujović i Anita Stanojlović uselili u krevet pored njega, te da od njih ne može da spava.

- Nenaspavan sam, uselili mi se ovo dvoje nimfomana - žalio se Janjuš.

- Sad ponižavaš druge što imaju odnose. Ti kad si stenjao po rehabu, prvi je taj kome su skakali do plafona, nabrajao da je imao 20 odnosa. Imao je i u spavaćoj sobi odnose, potvrđeno - rekao je Luka.

- Što ne pustite ljude da spavaju, nego se samo jašete - pitao je Toša.

- Mi se ne jašemo nego vodimo ljubav, ali jutros nismo - rekao je Vujović.

- Meni je bilo neprijatno da vas gledam - rekao je Janjuš.

- Mi smo blagi kečap za druge - rekao je Luka.

- Meni je neprijatno, dahće mi tvoja devojka na pola metra od mene - rekao je Janjuš.

Autor: R.L.