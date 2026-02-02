AKTUELNO

Domaći

ANELI OPET SKOČILA U VATRU ZBOG NERIA! Sale ga ozbiljno prozvao, Asmin se pridružio, Ahmićka ODMAH DOLETELA: Sita, UNIŠTI DEBELOG GULAŠA (VIDEO)

Novi vođa krenuo žestoko.

Sledeći mali budžet je Sale Luks dao je Jovani pevačici, te je istakao da ona "nije normalna jer priča o odnosima sa Janjušem".

- Ti si običan džiber, koji radi sa prostitutkama i striptizetama - odbrusila mu je Jovana.

- Ti ne bi mogla da radiš kod mene, ti bi mogla u garaži da mi glancaš felne. Ne znam da l' si punjena paprika ili pljeskavica - rekao je Sale.

Nakon toga, on je dao mali budžet Hani i Neriju.

- Nerio dozvoljava da ga Hana fortka kako hoće, ima autoritet nad njim, treba da budeš muško - rekao je Sale.

- Ne možete samo Hanu da krivite što sam se ugasio, tu mi je i tetka, bio sam ugašen i pre toga, nisam se javljao da komentarišem, j*biga stiglo me je sve, tako je kako je - rekao je Nerio.

- Kad si to shvatio - pitao je Asmin.

- Šta je bilo, šta se bune? Šta hoće ovaj DNK, nemoj ja da te ugasim - vikala je Aneli.

- Meni sad deluje kao da su se Aneli i Nerio dogovorili sa Sitom da unište Hanu. Da zgazimo ženu ovde, tako meni deluje - rekao je Asmin.

- Mrš budalo jedna. Uništi Sita ovog gulaša debelog, smeće raspalo, j*bem li ti onog pedofila Mustafu - rekla je Aneli.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

