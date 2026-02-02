Matora je kao KONTEJNER, sve prihvata i proguta! Sale hvalio svoju drugaricu NEOBIČNIM KOMPLIMENTIMA! (VIDEO)

Ona se nije ljutila.

Sale Luks mali budžet dao je Anastasiji Brčić, a ona se veoma iznervirala zbog ovoga.

- Ulizuješ mu se u č*mar, braniš neodbranjivo, ja sam od tebe više očekivala - rekla je Anastasija.

Srednji budžet dao je Mini, a mali Vanji Prodanović.

- Mina nadam se da si se iskreno zaljubila, mislim da su ta srca iskreno, taj odnos sa Anitom se istanjio, ti si presekla i rekla, ja verujem. Mi smo super, uvek smo i bili. Sazrela si, ne mogu da očekuju da ideš iz veze u vezu - rekao je Sale.

- Matora i Dragana, srednji i mali. Ja i Matora se poznajemo iz petice, ta klubska varijanta, ona je posvećena u vezi, i više nego što treba ulazi u sitna crevca, milion puta je izigrana od strane partnerki. Dragana je smederevka, velikodušna, tu je za svakog, ja to cenim i poštujem. Mi smo imali zakačku zbog MC Aleks, ja sam se zezao, a njoj nije bilo dobro, ja sam prestao da se bavim s tim. Matora je kao kontejner, sve prihvata i proguta što se u nju baci, ali ne u negativnom smislu, nego sve zavoli - rekao je Sale.

Autor: R.L.