Mina je AŽDAJA za tebe, MNOGO JE NAMAZANA, ti je ne poznaješ! Sale Luks uništio Viktora, on samo oborio pogled! (VIDEO)

Smatra da će ga sažvakati i ispljunuti!

Sale Luks naredni mali budžet dao je Dušici Đokić.

- Pričale su mi devojke da si klasična striptizeta, ja to ne znam. Ovde si laka devojka, dala si za pravo da te ljudi tako komentarišu, laka si, treba da se posvetiš jednom ili nijednom partneru - rekao je Luks.

- Znaš da sam te demantovala, to je neko ko me mrzi jer sam autoritet nad devojkama tim, ja nikad nisam bila hapšena. Što se tiče sporta, ljudi to mogu da provere. Ništa od toga nije istina - rekla je Dušica.

- Poslali su mi snimak od 8 minuta, zbog toga si diskvalifikovana iz sporta - rekao je Luks.

- Što se tiče ovog drugog, nikad nisam prešla granicu, samo poljubac - navela je Dušica.

- Mali budžet za Viktora, iznele su Mina i Anita šta su iznele, ti si prešao preko toga. Ti Minu ne poznaješ, ona je aždaja za tebe, kad ona preseče to ti je to, Mina je mnogo namazana, inteligentna, zna šta radi - rekao je Luks.

- Murate, ispao si p*čka nemam lepo mišljenje o tebi - rekao je Sale i dao Muratu mali budžet.

- Šta ima on da staje iza mene, ovo je pravo razmišljanje, dečko je u pravu, ja sam htela da se ljubim s njim. To je bolestan, balkansi majnset, ovo je pravi muškarac, a ne da hrlite u neke odnose za koje znate da će biti krš i s*anje. Što si ti mene muvao u pušionici, koji su tvoji kodeksi - navela je Anastasija.

- Ti si mene muvala - rekao je Sale.

- Ja tebe, nek me grom opali ako sam te muvala, gle kakav si - rekla je Anastasija.

Autor: R.L.