Ironijom uništio Aneli Ahmić: Luka ubacio u šestu, pa rastavio bivšu na proste činioce, ne poznaje ZLONAMERNIJU osobu od nje! (VIDEO)

Žestoko!

Takmičari Elite 9 danas biraju najzlonamerniju osobu u Beloj kući, a reč je dobio Asmin Durdžić.

- Nerio ti pokazuješ da ste svoi Ahmići isti! Kao patiš zbog tetke ovde, a ne patiš za ženom i detetom. Ja sam nju vređao namerno da dobije reakciju od tebe. Aneli laže da sa hteo da ubije svoje dete. Aneli, Nerio i Maja - rekao je Asmin.

- Ja bih naveo Hanu jer mislim da je zlonamerna prema Neriju. Mislim da nisi sa ove planete. Imaš neke loše strane koje si prenela na ovog dečka. Ošamutila si ovog dečka - rekao je Bora.

- Pogled kad gledam ovu budalu - rekao je Nerio.

- Postao si kao da i tebe hoće da prebaci na drugu planetu. Kad imaš posla sa svemircima nije dobro. Mislim da te ova devojka odvukla od tvoje nane i tetke. Druge dve osobe su Aneli i Asmin - rekao je Bora.

- Pričam kroz ironiju. Asmin je pokazao zlu nameru prema Aneli. Ne mogu da verujem da mi je načinio loše da me odvoji od nje. Smišljao je plan tako dugo da nas razdvoji. Pokazao je pravo lice od svoj bivše žene. Pokazala je koliko je emocija jaka. Ne mogu da verujem da nisi ozbiljno shvatio njene emocije. Ti si za sve kriv i ti si zlonameran. Bez ironije, drugo mesto je Aneli. Zatim ću navesti tri zeta. Ona nije bila ispod jorgana Milene Kačavende i Janjuša. Ona je degradirala svog bivšeg partnera koji ima dete kući. Imala je zlu nameru kad je govorila da sam je tukao, a nisam. Zlonamerno je pripremila da uđe i završi odnos. Teodora je imala zlu nameru da ostavi Bebicu da bi bila sa Filipom - rekao je Luka.

Autor: A.Anđić