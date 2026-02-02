MATORIN OTAC HTEO DA UBIJE ANITU!? Borin drug Cimi urnisao Tomićevu: Gadi ce celom Železniku, odrekla se rođenog brata kog se STIDI!

U "Eliti" se poslednjih dana rasplamsao žestoki rat Jovane Tomić Matore i Bore Santane, koji su rešili da posle teških uvreda i kleveta prekinu svaki kontakt, iako se iz rodnog Železnika poznaju odmalena, a sada je u odbranu muzičara i voditelja stao njegov prijatelj Milan Zlatanović Cimi.

Cimija smo pozvali kako bismo proverili otkud tolika netrpeljivost između Matore i Bore, ali i da li su tačni Santanini navodi da Tomićevu u Železniku niko ne voli.

- U Železniku je poznato da posle "Zadruge" je Bora bio normalan sa svima, a Matora je odmah posle prve sezone počela da glumi neki nivo, od tada kreće netrpeljivost. Matoroj je skinuo nevinost Stošić Slobodan zvani Cole, on je Matoroj bio prvi... Jedva se Coletova žena otarasila Matore, to su bile tuče... Godinu dana Cole nije mogao da živi od nje. Ona nije lezbijka, nego niko neće odavno da je j*be, pa je kao prešla na žene. Nikom se Matora u ulici ne javlja, digla je nos... Ima rođenog brata Zorana, a svima predstavlja da joj je brat Nikola zvani Ćile... On joj nije ni brat, nisu po krvi, nego je Matorina baba usvajala decu. Rođeni brat joj je Zoran kog se Matora stidi. Jedan dinar mu nije dala u životu, a on je sada ponosan na to što jedan dinar nije uzeo od nje - u dahu za Pink.rs priča Cimi i nastavlja:

- Bora joj je psovao oca Budžu, koji se prvo stideo Matore. Njena pokojna majka Ana je branila, ipak je to majka-ćerka. Matora je digla nos, nikom se ne javlja, ubedljivo je najgori čovek u Železniku. Istripovala se da je zvezda! Mnogo se prok*rčila, glumi nam tu neki nivo - užasnut je on njenim ponašanjem.

- Matora je u detinjstvu uvek trčala za poznatima, postoji jedna Milica koja se udala za jednog Baneta... Ona je trčala za njom, Milica je ponižavala kao kera, kao kuče, svi su joj se smejali! Matora se ulizivala poznatima, trčala za njima, plaćala društva... Voli ona k*rac, ali poenta je što niko neće da joj da! - Nije je Bora slučajno psovao, skupila se njemu mržnja od ranije, u sebi je dugo trpeo. Zna on koja je ona džukela, a kada joj je trebala njegova podrška, onda je bilo:"Boro, pomozi". Psuje mu mrtvu majku Vesnu, a Bora je bio mnogo slab na nju, umrla je od šloga... Normalno da će i on njoj da psuje, poludeo je. Ceo Železnik je na Borinoj strani, to tvrdim javno, odgovorno, materijalno.

Ponovo je istakao da se Matora rođenog brata stidi.

- Matora je prvo izdala rođenog brata Zorana, uvek izbegava da priča o njemu, a kamoli ostale... Sve je živo izdala. Ako se zaljubi u devojku, gleda da joj sve da da, ali prijatelje gazi zarad sopstvene popularnosti. Niko je ne voli, niko ne može očima da je gleda. Druži se kao sa Osmanom Karićem i Kristinom, to su joj prijatelji, a oni se druže sa njom da ona ne bi pljuvala Stefana, ali jasno je da čovek ne može očima da je gleda.

Na pitanje kako komentariše to što je Matora juče poručila da bi Bora trebalo da se lečpi, kaže:

- Ne treba Bora da se leči, već Matora, ona je bolesnija od njega sto puta. Nije nikog slagao, častan čovek, poznat je po Železniku da je pošten, samo su njega varali. Ona je ta koja je bolesna. Celom Železniku se gadi Matora! Jedva je njena majka prihvatila da joj je ćerka lezbijka, samo zato što je žali, a ocu se želudac okreće. Istina je da je Badža hteo da pobije i Anitu i sve kada je bila priča oko njihove svadbe. Matora je bolesna, a ne Bora, jer je ona ta koja se odrekla rođenog brata - zaključio je on.

Autor: D. T.