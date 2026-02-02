AKTUELNO

Domaći

Đedović zbog Kačavende udario na Janjuša! Oglasio se nakon što je PUKLA TIKVA u Eliti, a zamerku ima i na Milenin račun

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

U Beloj kući puklo je još jedno prijateljstvo - ovaj put između Milene Kačavende i Marka Janjuševića Janjuša, koji više ne komuniciraju, a sve češće se sukobljavaju za crnim stolom.

I dok Milena misli da je Janjuš ljubomoran na njen odnos s Mikijem Dudićem, zbog čega na nju diže ton i ponaša se neadekvatno, on kritikuje Milenu zbog toga što konzumira alkohol utorkom, na žurkama, te joj poručuje da se žestoko izblamirala nakon što je obelodanila da joj je Anđelo Ranković slao neprimerene poruke.

pročitajte još

Koštao je alkohol prijateljstva: Janjuš zgrožen Kačavendinim ponašanjem utorokom, ona na sve načine pokušava da se izvuče iz kanala! (VIDEO)

Svoj sud o pucanju ovog prijateljstva sada je dao Marko Đedović, nekadašnji učesnik "Elite". Kako je ispričao za Pink.rs, smatra da se Janjuš nije kao prijatelj poneo prema Mileni, ali i za nju ima zamerku.

Foto: TV Pink Printscreen

- Iskreno, Milena i Miki su mi prezabavni, samo se nadam da neće odlepiti i napraviti neke gluposti, ipak su roditelji. Što se Janjuša i Milene tiče, nisam pobornik njegove teorije kao reci prijatelju... Mislim, i ja sam ih tako ložio dok sam bio tamo kao "majmune" i iza te parole navlačio budale da nameštaju jedni druge, ali ja sam svoje čuvao one koji su mi bili dragi. Mislim da bi on trebalo, kao neko ko je godinama tamo, da zna da to ne prolazi, kao ono Mićino:"Sele, kurva si". To niko normalan ne radi prijateljima. Kada pričam o sebi, pričam o ljudima koje sam ja smatrao prijateljima, ne oni mene, da ne dođe do zabune... Tako da mi je Milenino ponasanje prihvatljivije, mislim zamerka što ona pije je ok, ali ne tako javno - ako si joj prijatelj može to i da se ne čuje i suptilnije, bio sam tamo, pa znam. Na Mileninoj sam strani, naravno, ako je to strana

Foto: Instagram.com

Autor: D. T.

#Marko Janjušević Janjuš

#Marko Đedović

#Milena Kačavenda

POVEZANE VESTI

Domaći

Manipuliše i lažno se predstavlja: Osman Karić žestoko o sukobu Stefana i Gastoza u Eliti: Simulira ljubav prema Anđeli!

Domaći

Dizali su Kačavendu u nebesa, a sada?! Oglasio se Mustafa Durdžić nakon prekida prijateljstva Asmina i Milene: Za nju nije štedeo reči

Domaći

Zlata Petrović progovorila posle poljupca sina Mikija i Kačavende u Eliti, evo da li je želi za snajku: Neću biti diplomata, evo šta stvarno mislim...

Domaći

'Nadam se da...' Janjuš shvatio da je Mensur bio u pravu za sve što mu je pričao, a sada se za Pink.rs oglasio Ajdarpašić! Imao da poruči samo jedno!

Domaći

'Jako brzo sam uvideo da nije baš sve...' Bivši učesnik 'Elite' otvorio dušu o svom učešću, pa priznao da li mu je nešto supruga zamerila! (VIDEO)

Zadruga

S pola snage na tri fronta: Aneli u ratu sa bivšim momcima, konačno priznala da li je Janjuša, Luku ili Asmina najteže prebolela! (VIDEO)