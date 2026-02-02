Đedović zbog Kačavende udario na Janjuša! Oglasio se nakon što je PUKLA TIKVA u Eliti, a zamerku ima i na Milenin račun

U Beloj kući puklo je još jedno prijateljstvo - ovaj put između Milene Kačavende i Marka Janjuševića Janjuša, koji više ne komuniciraju, a sve češće se sukobljavaju za crnim stolom.

I dok Milena misli da je Janjuš ljubomoran na njen odnos s Mikijem Dudićem, zbog čega na nju diže ton i ponaša se neadekvatno, on kritikuje Milenu zbog toga što konzumira alkohol utorkom, na žurkama, te joj poručuje da se žestoko izblamirala nakon što je obelodanila da joj je Anđelo Ranković slao neprimerene poruke.

Svoj sud o pucanju ovog prijateljstva sada je dao Marko Đedović, nekadašnji učesnik "Elite". Kako je ispričao za Pink.rs, smatra da se Janjuš nije kao prijatelj poneo prema Mileni, ali i za nju ima zamerku.

- Iskreno, Milena i Miki su mi prezabavni, samo se nadam da neće odlepiti i napraviti neke gluposti, ipak su roditelji. Što se Janjuša i Milene tiče, nisam pobornik njegove teorije kao reci prijatelju... Mislim, i ja sam ih tako ložio dok sam bio tamo kao "majmune" i iza te parole navlačio budale da nameštaju jedni druge, ali ja sam svoje čuvao one koji su mi bili dragi. Mislim da bi on trebalo, kao neko ko je godinama tamo, da zna da to ne prolazi, kao ono Mićino:"Sele, kurva si". To niko normalan ne radi prijateljima. Kada pričam o sebi, pričam o ljudima koje sam ja smatrao prijateljima, ne oni mene, da ne dođe do zabune... Tako da mi je Milenino ponasanje prihvatljivije, mislim zamerka što ona pije je ok, ali ne tako javno - ako si joj prijatelj može to i da se ne čuje i suptilnije, bio sam tamo, pa znam. Na Mileninoj sam strani, naravno, ako je to strana

Autor: D. T.