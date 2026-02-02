ONA BI GA U KREVETU URNISALA! Janjušev brat želi Kačavendu za snajku: Čekam njihovu svadbu i kupovinu stana!

U "Eliti" se već mesecima šuška o skrivenim ljubavnim emocijama između Milene Kačavende i Marka Janjuševića Janjuša, uprkos tome što su njih dvoje uvek isticali da između njih prvenstveno vlada prijateljstvo. Međutim, i to je sada puklo.

Naime, njihov odnos na tankom je ledu prethodnih dana. Dok Janjuš kritikuje Milenu zbog prekomerne konzumacije alkohola i blamantnih izlaganja, kako ih on ocenjuje, ona smatra da je on ljubomoran zbog njenog odnosa sa Mikijem Dudićem, a mi smo tim povodom kontaktirali Borisa Janjuševića, Janjuševog brata.

Iako Milena i Janjuš sada nisu dobri, Boris ne krije da svog brata vidi kraj žene poput Kačavende.

- Kačavenda je za Janjuša kao stvorena, verujte mi! On treba da je ženi, da se napravi tamo svadba, njih dvoje da budu bračni par... Top bi bilo - priča Boris za Pink.rs i nastavlja:

- Samo, mislim da bi ga Kačavenda otresla kad bi spavali zajedno. Kada bi ga ona uhvatila, ne bi on znao gde se nalazi! Sve je neke prcvoljke imao, a ona bi ga urnisala - siguran je Janjušev brat.

Ne krije da je želi za snajku.

- Ja sam za to da ona bude snajka. Ona je beogradski mangup, skroz sam za to, nikada nije imao bolji izbor u "Eliti" nego ove godine. Što se tiče Mikija Dudića, ne poznajem ga, ne znam o kome se radi. Milena i Marko su par, kada izađu, neka kupe zajedno stan pošto do sada ni jedno ni drugo nisu zaradili za stan. Neka daju po pola i neka kupe stan, pa nekada kada dođem iz Prijepolja za Beograd, da mogu tu da prespavam - u svom stilu poručio je Janjušev brat Boris.

Autor: D. T.