ON NIJE KRUPNA RIBA! Bivši rijaliti učesnik izneo svoja saznanja o Asminovim finansijama, pa dao svoj sud o Aneli: Ona je razvaljena od Janjuša! (VIDEO)

U novom izdanju emisije "Pitam za druga" voditelji Stefan Kandić Kendi i Stefan Milošević Panda ugostili su bivšeg učesnika Farmer, Conja.

Conjo je iskoristio priliku da iznese svoja saznanja o aktuelnom učesniku najgledanijeg rijalitija u regionu, Elite 9, Asminu Durdžiću. Ovom prilikom je iznao sva saznanja o njegovom životu i njegovim prihodima.

- Mi muškarci planemo kad je situacija neka, verovatno je zgazio gas. Hamza sa TikToka živi u Lincu gde on živi, nema on pare. On pare nema! Ko je milioner koji je u rijalitiju? On se malo utripovao. Nekulturan je i prema obezbeđenju. On hoće da ispuni afinitete Staniji. On je u Majami došao sa nekih desetak do dvadeset hiljada evra. Stanija hoće krupne ribe! Ja ga gledam on gleda Maju. Kad se presvlačila u ostavi, sve sam video. Blizu je manijaka! Sa njim kad živiš svašta može da se desi. Ja koga god sam pitao oni kažu da on nema love, nego da mu ima brat. On nema šarm! - rekao je Conjo, nakon čega se osvrnuo na Aneli i Janjuša.

- Od te priče nema ništa. S kim je Aneli bila da nema love?! Janjuš nije loš, ali on nema dečko pare. On je odlično ovu sezonu uradio. Aneli je veliki materijalista. To je skup sport, 200 do 300 evra dnevno da uživaš. Aneli je razvaljena od Janjuša. Sandra Todić je živela kod mene i Milke. Ona je jedno veče počela scene da pravi, Šmizla dođe i našiba je i istera iz kuće. Mi smo se posle pomirili, spavali. Aneli je sa Janjušem bila jer ima dobru k*tu! - rekao je Conjo.

Autor: A.Anđić