AKTUELNO

Domaći

ON NIJE KRUPNA RIBA! Bivši rijaliti učesnik izneo svoja saznanja o Asminovim finansijama, pa dao svoj sud o Aneli: Ona je razvaljena od Janjuša! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: RED TV Printscreen/Pink.rs ||

U novom izdanju emisije "Pitam za druga" voditelji Stefan Kandić Kendi i Stefan Milošević Panda ugostili su bivšeg učesnika Farmer, Conja.

Conjo je iskoristio priliku da iznese svoja saznanja o aktuelnom učesniku najgledanijeg rijalitija u regionu, Elite 9, Asminu Durdžiću. Ovom prilikom je iznao sva saznanja o njegovom životu i njegovim prihodima.

Foto: RED TV Printscreen

- Mi muškarci planemo kad je situacija neka, verovatno je zgazio gas. Hamza sa TikToka živi u Lincu gde on živi, nema on pare. On pare nema! Ko je milioner koji je u rijalitiju? On se malo utripovao. Nekulturan je i prema obezbeđenju. On hoće da ispuni afinitete Staniji. On je u Majami došao sa nekih desetak do dvadeset hiljada evra. Stanija hoće krupne ribe! Ja ga gledam on gleda Maju. Kad se presvlačila u ostavi, sve sam video. Blizu je manijaka! Sa njim kad živiš svašta može da se desi. Ja koga god sam pitao oni kažu da on nema love, nego da mu ima brat. On nema šarm! - rekao je Conjo, nakon čega se osvrnuo na Aneli i Janjuša.

Foto: RED TV Printscreen

- Od te priče nema ništa. S kim je Aneli bila da nema love?! Janjuš nije loš, ali on nema dečko pare. On je odlično ovu sezonu uradio. Aneli je veliki materijalista. To je skup sport, 200 do 300 evra dnevno da uživaš. Aneli je razvaljena od Janjuša. Sandra Todić je živela kod mene i Milke. Ona je jedno veče počela scene da pravi, Šmizla dođe i našiba je i istera iz kuće. Mi smo se posle pomirili, spavali. Aneli je sa Janjušem bila jer ima dobru k*tu! - rekao je Conjo.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

JA JOJ NIŠTA NE VERUJEM: Lukin drug izneo svoja saznanja o navodnim batinama koje je Aneli dobijala od Vujovića, sad sve postaje jasnije (VIDEO)

Domaći

BAVILE SU SE ISTIM POSLOM... Matorina bivša devojka u svom stilu oplela po Tomićevoj, pa stavila pod lupu Draganin moral, iznela svoja saznanja: Sve j

Domaći

PAVLE JOVANOVIĆ BESAN KAO RIS: Otkrio da li je došlo do suočavanja sa Anđelom, pa se JAVNO obratio Gastozu: Njega čekam... (VIDEO)

Domaći

Ako ne bude imala nijednog dečka... Bivši učesnik Elite 9 spremio iznenađenje za Boginju, pa žestoko opleo po Radi: Sve radi zbog kadra! (VIDEO)

Domaći

REŠILA REBUS! Vendi detaljno izanalizirala aferu Anđela i Kačavende, a evo kako je Aneli umešana u sve! (VIDEO)

Domaći

Ona nije prijatelj ni svojoj mami! Ljuba Pantović jedva dočekala da ukopa Maju Marinković, pa udarila na njeno prijateljstvo sa Stanijom: Ona je njena