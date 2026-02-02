BORA JE KATASTROFA, LAŽNO SE IZVINJAVA! Muratov prijatelj opleo po Santani, a tek da čujete šta misli o Anastasiji

Učesnik "Elite" Murat Asylguzhin proteklih dana imao je nekoliko žestokih sukoba sa Borom Santanom zbog Anastasije Brčić, sa kojom se ljubio tokom žurke, što je njenog bivšeg dečka muzičara i voditelja dovelo do emotivnog sloma.

Posle teških reči, uvreda i pretnji, Bora i Murat spustili su loptu, a Anastasija je priznala da joj se sviđa Asylguzhin. Ni on nije krio simpatije prema njoj, koje je otvoreno priznao, međutim još uvek se nisu osmelili da uđu u emotivnu vezu, a sada je aktuelna zbivanja za naš portal prokomentarisao Muratov prijatelj Marko.

- Video sam neke klipove Bore i Murata gde su se svađali i za Boru nemam reči, ponašanje katastrofa, a za Murata šta da kažem - znamo se dosta dugo, takav je i vani, uvek gleda da ispadne korektan i kulturan i da reši sve na civilizovani način. To što se izvinio Bora, mislim da je to sve fejk. Videćemo koliko će to da traje, dok ga opet ne napadne… Mislim da je to više uradio zbog publike, a ne od srca - smatra Markov prijatelj.

Na pitanje zbog čega Murat još uvek ne želi da se upusti u emotivnu vezu sa Anastasijom, njegov prijatelj kaže:

- Mislim da ne želi da ulazi u vezu jer je video kako se devojke ponašaju prema njemu i da vole da iskoriste njegovu dobrotu i da se igraju sa njim. Mislim da je shvatio neke stvari i da je sada oprezniji i ne žuri sa nekim stvarima kao na početku. A to da li su skladan par, za sad mislim da i ne baš - zaključio je on.

Čestitao sam Muratu

Podsetimo, Bora je sinoć u intervjuu priznao da se ogrešio o Murata.

- Pozvao sam Murata i rekao sam da sam prenaglio i čestitao mu. Rekao sam mu da bude sa njom ako se sviđaju, a ja ću da istrpim i torture neće doživeti. Neću da se mešam jer sam se loše osetio kad su rekli da se mene plaše. Meni je to gore nego ne znam šta da su mi rekli. Meni je ovo mnogo teško palo i ne daj Bože snimak da sam video - rekao je Bora.

Autor: D. T.