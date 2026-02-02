PRESEKLA I POSLALA TUŽBE! Majka Teodore Delić rešila da po svaku cenu odvoji Bebicu od ćerke, pa zapretila Takiju: Bolje bi mu bilo da... (VIDEO)

U toku je novo izdanje emisije "Pitam za druga", a voditelji Stefan Kandić Kendi i Stefan Milošević Panda uključili su majku Teodore Delić, Slavicu.

Na samom početku Slavica Delić je iskoristila priliku da proslavi mesečnicu veze svoje ćerke i Nenada Macanovića Bebice, nakon čega je priznala da je tužila zeta.

- To je protraćeno vreme. Užas, jako sam razočarana i ne znam šta više da kažem za tog ološa mentalno retardiranog. On je uhodi, uhodi je, cepa joj stvari, davi je. On je prijavljen! Videćemo dalje protokol. Ona se miri sa njim iz straha. Ona zna šta joj sleduje kad raskine sa njim. Ona se miri iz straha sa njim. Pokušala je da se odvoji, razišla se na mesec dana, pa joj je radio svašta. Teodora nije repa bez korena! Ja razumem Filipa, nije hteo dalje da se tera sa njim i bije. Znamo da želi da sačuva honorare za stan. Mi smo zahvalni Filipu jer je uspeo da je probudi iz kome, osetila je neke leptiriće prema Filipa. Ja vidim da oni imaju dosta sličnosti. Ona voli da igra i peva, umetnička je duša kao i Filip. On je umetnik koji slika po telu. Za sad imam napisano 300 strana. Letos kad sam je pitala da li ga voli ona je rekla da se samo vezala. Nema tu hemije i strasti, samo se vezala. On je smršao 20 kilograma zahvaljujući Teodori. Izdržaćemo još ovih pet meseci i nadam se da će se ona konačno otkačiti od njega - rekla je Slavica.

Kako gledate na to kad Bebica iznese neke najgnusnije stvari o Vama?

- Osećam se grozno, teško mi je. Imamo foto radnju, pa izbacim iz svoje radnje. Ona je moja svetinja i ja ne mogu do kraja života da mu oprostim. Želim joj da se što pre razdvoji od njega! Ima još značajnih pogleda između Filipa i Teodore, ali on neće da se petlja u to.

Kako komentarišete oglašavnje Takije?

- Bolje bi mu bilo da zapuši usta jer je i on tužen. On je zvao paparace, a ona je bila medijski nezrela. Uvukao je devojku sa 20 godine u sve to. Nema ništa iz privatne arhive, ona je meni sve do detalja pričala. Trebali smo i mi da idemo u Tumane, ali smo bili sprečeni od posla.

Autor: A.Anđić