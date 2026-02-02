Otkrivamo sudbinu Lee, psa Aneli i Luke: Biljana Vujović odbila da je udomi, pa donela radikalnu odluku

Tokom trajanja pretnodne sezone "Elite" Aneli Ahmić i Luka Vujović dobili su od svojih fanova psa Leu, koja je brzo postala miljenica svih stanara Bele kuće, ali i gledalaca rijalitija. Kako su raskinuli, tako je i prošlo interesovanje za Leom, koja je ubrzo "pripala" Lukinoj majci Biljani Vujović, koja ju je čuvala, sve do nedavno.

Vrcava Lea bila je neko vreme kod Lukine majke Biljane, koja se o njoj starala, a pre nekoliko meseci pas je poslat Ivanu Marinkoviću u "Elitu", budući da se još tokom protekle sezone vezao za nju i o njoj brinuo u Beloj kući. Lea je i u aktuelnoj sezoni rijalitija boravila u Beloj kući, međutim nedavno je bila prinuđena da istu napusti i potraži novi dom nakon kritika gledalaca koji su osudili učesnike vlasnike pasa zbog nemara.

Leu je ponovo preuzela Biljana Vujović, međutim javno je poručila da o njoj ne može više da se stara, jer ima svoje ljubimce, te apelovala da joj se nađe novi dom, što je sada i učinjeno.

Naime, Biljana je na svom nalogu na Instagramu objavila najnoviju Leinu fotografiju i obelodanila da pas ima novi dom.

- Lea uživa u novom domu kod moje drugarice - napisala je Biljana.

