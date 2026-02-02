AKTUELNO

Sale Luks doneo odluku: Njih dvoje će ove nedelje biti u izolaciji! (VIDEO)

Šok preokret!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Saletu Luksu kako bi odabrao ovonedeljne potrčke, a to su Milena Kačavenda i Miki Dudić.

- Koga ćeš prvog da podigneš? - upitao je Milan.

LUKU NE MOŽE OČIMA DA GLEDA: Bebica raskrinkao Luksa, Boginja srozala podelu budžeta ovonedeljnog vođe: TO JE DNO DNA! (VIDEO)

- Bora i Anastasija neka ustanu. Ivan i Vanja Prodanović. Maja i Filip. Jovana Mitić i Milan Stojičković, Dača i Sara, Anđelo i Aleksandra - rekao je Luks.

- Da li želiš da još neko ustane? - upitao je Milan.

- Ne. U izolaciju idu Milena i Dudić - rekao je Luks.

- Meni je sve ovo bezveze, ali njegovo pravo je da odabere koga hoće. Ništa ne može da se očekuje od mene više - kazala je Kačavenda.

Odlično ga poznajem: Anđelo ne zamera Luksu mali budžet, ali njegovu taktiku zna godinama unazad! (VIDEO)

- Milena nije žena za neku zabavu i šalu. Ja nisam emotivno čist prema nekom iz prošlosti. Njen bran je jedan moj dobar prijatelj. Ima više faktora zbog kojih ne bih ništa radio - kazao je Miki.

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

