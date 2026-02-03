ANĐEO ČUVAR! Asmin stavio verbalni štit ispred Milene, odbrusio njenim dušmanima, pa Matora POTKAČILA Janjuša! (VIDEO)

Šok!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Aleksandri Jakšić kako bi prokomentarisala Milenu Kačavendu.

- Naravno da jeste ljubomora. Izabrala si Mikija samo jer znaš da se druži sa Janjušem. Ajde mi objasni šta se dešava sa Mikijem i tobom, pa se sad ponašaš kao da niste zajedno bili zokom žurke - rekla je Aleksandra.

- Uzeću te da mi budeš savetnica - dodala je Milena.

- Ja mislim da nije sad potrebno da ovde pljujemo Milenu. Ništa katastrofalno nije uradila žena. Ovo je sad previše i što je Janjuš osuđuje - dodao je Asmin.

- Kako previše?! Žena kad popije, ne zna da se ponaša. Užasno se bre ponaša - kazao je Uroš.

- Da je Janjušev i Milenin odnos drugarski, nije. Vidi se da je daleko od drugarskog odnosa, da se razumemo. Smešno je reći to. Janjuš da je hteo da zaustavi nagađanja o njihovom odnosu, odmah bi to uradio, da se ne lažemo - rekla je Matora.

Autor: S.Z.