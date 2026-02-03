TU JE PRISUTNO RIVALSTVO: Lepi Mića detaljno izanalizirao odnos Matore i Bore! Dao svoj sud! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Lepom Mići u emisiji ''Pretres nedelje'' kako bi prokomentarisao odnos Bore Santane i Jovane Tomić Matora.

- Netrpeljivost između Matore i Bore traje godinama. Ona je u trenutku kad su se u rijalitiju sreli bila prepoznatljiva, a on anonimus - kazao je Mića.

- Aninimus nisam bio - dodao je Bora.

- On je tada bio sprdnja Matorinom prijatelju, Mikiju, tada je krenulo sve. Bora je tada iskoristio svoj talenat, čekao je da Matoru uhvati iz zasede, a onda je krenuo rat kada je on komentarisao odnos Sanje i nje. Međutim, taj rat traje i dan danas. Bora mora da savlada emociju slave koja mu se dogodila, da se razumemo. Matora je izgubila dosta prijatelja, to je njena krivica. Doživela je sada da ljudi koji su bili tu za nju kada joj je bilo najteže, sada sede iza Bore. Matora mora da shvati da joj je izbor prijatelja bio jako loš. Bora je stekao prijatelje koji su veoma imućni, on jaše svoje snove. Međutim, Bora je doživeo emotivni slom, kada se razveo. Ono što želim da kažem je da najveća zavist postoji kada je reč o prijateljima iz detinjstva. Tu je prisutno rivalstvo - kazao je Mića.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.