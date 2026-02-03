Ovacije kakve niste skoro videli: Bora Santana poludeo od sreće zbog Matorinog mesta na anketi, likuje na sav glas! (VIDEO)

Šou!
Voditelj Milan Milošević saopštio je rezultate ankete za najzlonamernije takmičare ''Elite 9''.
- Jovana Tomić Matora je na drugom mestu - rekao je Milan.
- Hvala vam dragi gledaoci, pokazali ste i dokazali. Sad si sama sebe demantovala, narod vidi i gledaoci vide. Bora Santana do pobede, nemam šta da kažem jer vam je sve jasno - rekao je Bora.
- Ove godine baš nisam pokazala, umem da budem, ali nisam i to pogotovo ne zbog Bore. Drago mi je što je dobio nove informacije iz spoljnog sveta, nadam se da će Bora pisati još spiskova - rekla je Matora.
Autor: N.Panić