AKTUELNO

Zadruga

Ovacije kakve niste skoro videli: Bora Santana poludeo od sreće zbog Matorinog mesta na anketi, likuje na sav glas! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šou!

Voditelj Milan Milošević saopštio je rezultate ankete za najzlonamernije takmičare ''Elite 9''.

- Jovana Tomić Matora je na drugom mestu - rekao je Milan.

pročitajte još

Zli jezici samo neka laju: Viktor svima zapušio usta i stao uz Minu Vrbaški! (VIDEO)

- Hvala vam dragi gledaoci, pokazali ste i dokazali. Sad si sama sebe demantovala, narod vidi i gledaoci vide. Bora Santana do pobede, nemam šta da kažem jer vam je sve jasno - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ove godine baš nisam pokazala, umem da budem, ali nisam i to pogotovo ne zbog Bore. Drago mi je što je dobio nove informacije iz spoljnog sveta, nadam se da će Bora pisati još spiskova - rekla je Matora.

pročitajte još

DELUJEŠ KAO DA SI GLADAN: Janjuš sasuo Milanu Stojičkoviću sve u lice, on pokušao da se opere od svih optužbi učesnika! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

TRK NA PINK: Bora i Indi stigli u Elitu, učesnici poskakali od sreće kad su ih videli (VIDEO)

Zadruga

Bora Santana doživeo pomračenje: Zbog alkohola urla na sav glas, niko ne može da ga obuzda! (VIDEO)

Domaći

Bora Santana ponovo doživeo pomračenje: Anastasija jeca na sav glas, on niže gnusne prozivke za Murata i nju! (VIDEO)

Zadruga

Urnebesno: U ovim izdanjima niste videli najveće zavodnike iz Elite, smeh do suza! (VIDEO)

Zadruga

SINULO MU KAD JE UGLEDAO! Bora poleteo kad je video Indi u kazinu, kreće ludilo kakvo niste videli (VIDEO)

Domaći

Hitno pismo Velikog šefa: Terza napušta Belu kuću, a evo šta je razlog! Bora zablistao od sreće, ovakvog ga niste videli! (VIDEO)