Maja i Aneli izašle na suđenje! Marinkovićeva podnela 10 tužbi protiv cimerke iz Elite, u sudnici provele skoro DVA SATA! (PAPARACO)

Maja Marinković i Aneli Ahmić rano jutros su nakratko napustile "Elitu" kako bi prisustvovale ranije zakazanom ročištu po tužbi Marinkovićeve.

Iako su sada skoro pa najbolje drugarice u rijalitiju, što je čudno mnogim stanarima Bele kuće, ali i gledaocima, poznato je kakav su odnos imale tokom "Elite 7", kada su se međusobno vređale i klevetale. Maja je zbog svega izrečenog na svoj račun protiv tada ljute suparnice podnela čak deset tužbi, a danas su imale zakazano ročište.

Pink.rs Pink.rs/R. Lazarević Previous Next

Ono je održano u Prvom osnovnom sudu u Beogradu, gde su nešto pre 9 časova došle odvojenim automobilima, u pratnji pripadnika obezbeđenja i članova produkcije. U sudnici su se zadržale više od sat i po vremena, a po završetku ročišta samo su projurile s obezbeđenjem, smestile se u različita vozila i uputile nazad ka Šimanovcima.

Da li je Maja povukla tužbe protiv svoje trenutne prijateljice ili nastavlja sudski da je goni ostaje da saznamo.

Autor: D. T.